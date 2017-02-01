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Благовестник ВирумааДвери библиотеки собора открыты для всех

Дата публикации: Сегодня, 11:43 Просмотрено: 67

Как свидетельствует многолетняя практика, cамыми востребованными книгами в библиотеке Нарвского Воскресенского кафедрального собора являются назидательные рассказы, духовные наставления и жития святых.

Двери библиотеки собора открыты для всех

Библиотекарь Юлия Шершнева говорит, что невозможно без душевного трепета держать в руках эту старинную Псалтирь, когда представляешь, сколько людей с восторженным сердцем читали ее страницы.

- Часто берут, например, сборник «Духовная нива», составленный А. Новгородской в 1903 году, книгу «Старец Паисий Святогорец. Слова. Духовное пробуждение», переведенную с греческого иеромонахом Доримедонтом в 2001 году, знаменитую «Лествицу», «Лето Господне» Ивана Шмелева, - говорит библиотекарь Юлия Шершнева. – В библиотеке у нас есть самые разнообразные разделы: литургика, богословие, православная педагогика, история религий, духовные наставления, проповеди и поучения, православная церковь и медицина, акафисты, жития святых, история христианства и история России, история русской православной церкви, есть богослужебные книги для регентов и священнослужителей, а также детская православная литература. Наши основные читатели – это прихожане нарвских храмов, ученики и преподаватели воскресных школ и Православной Гуманитарной школы, но есть и читатели, так сказать, «из города». В большинстве своем это пожилые люди. Двери нашей библиотеки открыты для всех.

По словам клирика Нарвского Воскресенского собора, заведующего отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерея Андрея Васильева, библиотеку при Воскресенском соборе начали создавать в 90-х годах прошлого столетия, начало ей положил отец Сергий Иванников, десять лет отслуживший в Нарве, почетный гражданин города. Сначала библиотека находилась в нижнем храме Воскресенского собора. Но 4 года назад ее перенесли в библиотеку Нарвской Православной гуманитарной школы; фонды собора и школы объединили, и сегодня здесь насчитывается более 6 000 единиц. Да, не очень большая цифра, но зато здесь есть издания, которые вряд ли встретишь на полках городских библиотек. Например, подшивка известного дореволюционного богословско-философского журнала «Вера и разум», издававшегося при Харьковской семинарии, «Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам» (издание 1887 г.), восьмитомник «История русской церкви» митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), ежемесячно приходит в библиотеку журнал Московской патриархии (но на полках есть и номера далекого1945 года)… Есть в библиотеке Воскресенского собора и настоящие раритеты: например, Псалтирь 1776 года.

Подписано, что подарена она была в 1838 году и принадлежала послушнику Троицкого Зеленецкого монастыря Петру Журавлеву. А вот как эта книга времен Екатерины Великой попала в Нарву, история, к сожалению, умалчивает. Еще одна редкость – рукописная партитура богослужебных песнопений, выполненная скорее всего в конце XIX века.

По словам Юлии, в библиотеке много книг специально для тех, кто только переступил порог храма и принялся изучать азы православия.
Есть здесь и большие художественные альбомы, например, «Православные храмы Литвы», «Рижский кафедральный собор Рождества Христова», «Успенский собор Пюхтицкого монастыря», «История православия Эстонии в фотографиях» и др.

А еще в библиотеке есть целая подборка виниловых пластинок: колокольные звоны, песнопения Пюхтицкого монастыря, духовная музыка Д. Бортнянского и т.д. Но вот пластинки, говорит Юлия, на дом не выдаются.

Надо сказать, что фонд библиотеки пополняется еще и за счет ее читателей: книги всегда жертвовали и жертвуют в библиотеку прихожане храма.

Адрес библиотеки Воскресенского собора и Православной школы: ул. Графова, 4, это здание Нарвской православной школы, вход с торца (со стороны здания завода). Библиотека работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Чтобы записаться в библиотеку, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту.

 

Светлана Зайцева

Двери библиотеки собора открыты для всех

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