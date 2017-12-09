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СпортNarva CUP 2017 завоевали дебютанты

Дата публикации: Сегодня, 12:13 Просмотрено: 95

В Нарвском ледовом холле 8-9 декабря состоялся традиционный международный турнир по хоккею среди любительских команд Narva Cup 2017, в котором приняли участие команды Faik (Швеция, Финспонг), РВС (Россия, С-Пб), Tartu и хозяева турнира Narva Stars.

Narva CUP 2017 завоевали дебютанты

Изначально команды померялись силами в групповом турнире, а затем состоялись финальные поединки, соответственно, за 3 и 1 места. Регламент игр предполагал 2 периода по 20 минут чистого времени, были запрещены так называемые «щелчки», возраст участников, за редким исключением, начинался с 30-ти лет. В местных командах можно было увидеть на льду игроков, участвующих в чемпионате Эстонии, но, учитывая, что в нем нет «чистых» профессиональных клубов, соответственно, «любительский» статус турнира был выдержан в рамках положения о нем.

На предварительном этапе турнира нарвская команда Narva Stars одержала победы над шведами – 6:2 и россиянами – 6:1, но проиграла тартусцам со счетом 4:8. Последние также выиграли у Faik – 9:5 и РВС – 7:2. В игре между зарубежными гостями с минимальным счетом 1:0 победили россияне. Именно эти команды боролись в финале за 3-е место.

Шведы берут реванш

«Бронзовый» матч чем-то напомнил битву под Нарвой. В нем было хорошо заметно желание шведов взять реванш за «групповое» поражение, бушевали страсти, происходила силовая борьба, и даже случилось не свойственное подобным турнирам удаление до конца игры. В итоге, хоккейная дружина Faik одержала нелегкую, несмотря на счет, победу – 5:1 и заняла третье место. Следует заметить, что во главе команды наших скандинавских гостей стоял воспитанник нарвской хоккейной школы (тренер А.Колпаков) Петр Никонов. Бронзовый призер Narva CUP 2017, Никонов играл в свое время в чемпионате Эстонии за тартуский «Вялк», а потом перебрался на постоянное место жительства в шведский городок Финспонг с населением около 12, 5 тысяч человек, который и представлял на нынешнем турнире.

Тартусцы были точнее

В главном финале сошлись две эстонские команды. До этого момента все пять предыдущих турниров выигрывали «Нарвские звезды». Тартусцы же впервые появились на нарвском льду в рамках любительского Narva Cup. Матч носил примерно равный характер. Хозяева даже создали больше острых моментов у ворот соперника и отметились также большим количеством бросков в створ тех самых ворот. Но более 5-ти раз на пути шайбы вставали то перекладина, то штанги, то уверенно отыгравший весь финальный поединок вратарь Tartu Урмас Кооритс. Гости же свои шайбы забросили и, в итоге, одержали свою дебютную победу в турнире со счетом 9:6.

За проигрыш обидно, но тартусцы молодцы!

После финальной игры мы взяли короткое интервью у главного организатора турнира и капитана Narva Stars Александра Работинского.
Александр Работинский:
- Немножко обидно за проигрыш: предыдущие пять лет кубок оставался в Нарве. Но мы поздравляем тартусцев с заслуженной победой! Финал получился зрелищным, обильным на заброшенные шайбы. Правда, мы много своих шайб не забили, а наши соперники использовали практически все голевые моменты, и даже больше. В плане организации все прошло на должном уровне. Все наши гости довольны и турниром, и тем, что происходило уже за его рамками. Всем спасибо, особенно болельщикам, которые пришли нас поддержать. В следующем году нашей команде Narva Stars исполняется 10 лет, так что впереди юбилейный турнир. Добро пожаловать!
Помимо врученных командам призов и медалей, по традиции были отмечены игроки в отдельных номинациях. Лучшим вратарем был назван Антон Бек (РВС), лучшим защитниом - Кайн Карттунен (Faik), лучшим бомбардиром – Александр Кузнецов (Tartu, 7 шайб) и лучшим игроком – Александр Богданов (Narva Stars).

Что касается чемпионата Эстонии, то свою ближайшую игру PSK проведет дома 6 января. Нашим соперником будет таллиннский HC Vipers. Начало игры в 16.30.

 

Евгений РОГОВ
Narva CUP 2017 завоевали дебютанты

 

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Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты Narva CUP 2017 завоевали дебютанты

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