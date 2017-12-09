Narva CUP 2017 завоевали дебютанты

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В Нарвском ледовом холле 8-9 декабря состоялся традиционный международный турнир по хоккею среди любительских команд Narva Cup 2017, в котором приняли участие команды Faik (Швеция, Финспонг), РВС (Россия, С-Пб), Tartu и хозяева турнира Narva Stars.

Изначально команды померялись силами в групповом турнире, а затем состоялись финальные поединки, соответственно, за 3 и 1 места. Регламент игр предполагал 2 периода по 20 минут чистого времени, были запрещены так называемые «щелчки», возраст участников, за редким исключением, начинался с 30-ти лет. В местных командах можно было увидеть на льду игроков, участвующих в чемпионате Эстонии, но, учитывая, что в нем нет «чистых» профессиональных клубов, соответственно, «любительский» статус турнира был выдержан в рамках положения о нем.

На предварительном этапе турнира нарвская команда Narva Stars одержала победы над шведами – 6:2 и россиянами – 6:1, но проиграла тартусцам со счетом 4:8. Последние также выиграли у Faik – 9:5 и РВС – 7:2. В игре между зарубежными гостями с минимальным счетом 1:0 победили россияне. Именно эти команды боролись в финале за 3-е место.

Шведы берут реванш

«Бронзовый» матч чем-то напомнил битву под Нарвой. В нем было хорошо заметно желание шведов взять реванш за «групповое» поражение, бушевали страсти, происходила силовая борьба, и даже случилось не свойственное подобным турнирам удаление до конца игры. В итоге, хоккейная дружина Faik одержала нелегкую, несмотря на счет, победу – 5:1 и заняла третье место. Следует заметить, что во главе команды наших скандинавских гостей стоял воспитанник нарвской хоккейной школы (тренер А.Колпаков) Петр Никонов. Бронзовый призер Narva CUP 2017, Никонов играл в свое время в чемпионате Эстонии за тартуский «Вялк», а потом перебрался на постоянное место жительства в шведский городок Финспонг с населением около 12, 5 тысяч человек, который и представлял на нынешнем турнире.

Тартусцы были точнее

В главном финале сошлись две эстонские команды. До этого момента все пять предыдущих турниров выигрывали «Нарвские звезды». Тартусцы же впервые появились на нарвском льду в рамках любительского Narva Cup. Матч носил примерно равный характер. Хозяева даже создали больше острых моментов у ворот соперника и отметились также большим количеством бросков в створ тех самых ворот. Но более 5-ти раз на пути шайбы вставали то перекладина, то штанги, то уверенно отыгравший весь финальный поединок вратарь Tartu Урмас Кооритс. Гости же свои шайбы забросили и, в итоге, одержали свою дебютную победу в турнире со счетом 9:6.

За проигрыш обидно, но тартусцы молодцы!

После финальной игры мы взяли короткое интервью у главного организатора турнира и капитана Narva Stars Александра Работинского.

Александр Работинский:

- Немножко обидно за проигрыш: предыдущие пять лет кубок оставался в Нарве. Но мы поздравляем тартусцев с заслуженной победой! Финал получился зрелищным, обильным на заброшенные шайбы. Правда, мы много своих шайб не забили, а наши соперники использовали практически все голевые моменты, и даже больше. В плане организации все прошло на должном уровне. Все наши гости довольны и турниром, и тем, что происходило уже за его рамками. Всем спасибо, особенно болельщикам, которые пришли нас поддержать. В следующем году нашей команде Narva Stars исполняется 10 лет, так что впереди юбилейный турнир. Добро пожаловать!

Помимо врученных командам призов и медалей, по традиции были отмечены игроки в отдельных номинациях. Лучшим вратарем был назван Антон Бек (РВС), лучшим защитниом - Кайн Карттунен (Faik), лучшим бомбардиром – Александр Кузнецов (Tartu, 7 шайб) и лучшим игроком – Александр Богданов (Narva Stars).

Что касается чемпионата Эстонии, то свою ближайшую игру PSK проведет дома 6 января. Нашим соперником будет таллиннский HC Vipers. Начало игры в 16.30.

Евгений РОГОВ

