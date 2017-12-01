Стрелки бьют в цель: в одиночку и в команде

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В очередной раз на Кубке Эстонии и в командном чемпионате республики по срельбе из пневматического оружия, состоявшихся 9 декабря, стрелки нарвской спортивной школы «Паэмурру» продемонстрировали блестящие результаты.

Константин Логинов и Анастасия Бобылева без винтовок, но с главными мирными трофеями Кубка Эстонии.

Это были соревнования среди взрослых, и в них особенно отличились винтовочники. «В Кубке Эстонии, – сказал старший тренер Александр Макаров, – весь пьедестал оказался нарвским.» У женщин – обращаем внимание на возраст – обладательницей кубка второй год подряд стала 16-летняя Анастасия Бобылева. «Серебро» досталось 23-летней Валерии Колюхиной, а «бронза» – Анастасии Олевич, которой всего 13 лет. То есть юная Настя, надо сказать, физически развитая не по годам, успешно справилась со стандартной «взрослой» (как и у ее мамы Анжелы Вороновой) винтовкой калибра 4,5 мм и весом 5 кг!

Среди мужчин 1-е место занял, соответственно, взяв кубок, Константин Логинов, а на 3-м оказался Михаил Иванов, который уступил лишь пол-очка Айну Муру из таллиннского клуба «Мялк».

По винтовке в командном зачете школа «Паэмурру» выставила по две команды у женщин и мужчин. Первая женская команда в составе Бобылевой, Колюхиной, а также Катрин Смирновой заняла первое место в соревнованиях. Но и вторая команда – Марика Финне, Анастасия Олевич, Валерия Морозенко – не выбилась из призеров, завоевав бронзовые медали.

Первая мужская команда также стала «золотой»: Артем Эрт, Константин Логинов, повторивший свой индивидуальный успех, и Андрей Михайлов. А вот вторая команда в призеры не попала: уступив совсем немного очков, оказалась на 4-м месте.

В стрельбе из пистолета женская команда в составе Веры Румянцевой, Александры Моисеевой и Оксаны Фроян стала второй. С таким же «серебряным» успехом отстрелялись мужчины – Андрей Бренькин, Артем Фроян и Сергей Потышев.

Таким образом, двухкратными победителями стали Анастасия Бобылева и Константин Логинов, а двухкратным бронзовым призером – Анастасия Олевич.

Еще один впечатляющий успех!

Сергей ТРОХАЧЕВ