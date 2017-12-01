+Галерея. Марина Кувайцева: они свободно беседуют о смерти

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Книга «Белая лестовка», написанная сотрудником-фольклористом Нарвского музея Мариной Кувайцевой, - это уникальный труд и, образно говоря, большая точка в конце целого ряда книг об обрядах и укладе жизни староверов Эстонии.

Тему для новой книги Марине Кувайцевой предложил Павел Григорьевич Варунин, председатель Союза старообрядческих общин Эстонии. Фото: Станислав Орлов

Так сказал на презентации книги в Нарвском замке, которая прошла в минувшую пятницу, 8 декабря, председатель Союза старообрядческих общин Эстонии и Общества культуры и развития староверов Эстонии Павел Григорьевич Варунин, которому, собственно, и принадлежала идея написать книгу о похоронно-погребальных обрядах старообрядцев. «Этой темы никто и нигде прежде не касался. Видимо, потому, что она требует больших душевных сил и определенного жизненного опыта. Разговоры о смерти и обо всем, что с ней связано, любому человеку хочется поскорее отодвинуть от себя, забыть, не углубляться. Но в то же время похоронно-погребальные обряды – это не просто неотъемлемая часть бытовой культуры народа, они очень многое могут рассказать о характере, менталитете нации. «Белая лестовка» - первая книга в истории изучения староверия Прибалтики, Белоруссии и Польши, посвященная фиксации похоронно-погребального обряда в его прошлом и настоящем. Можно сказать, «Белая лестовка» - это в некотором роде душевный подвиг Марины Кувайцевой, - говорит Павел Варунин. - Уже написаны и изданы книги о языке, историческом фольклоре, музыке, кухне староверов. «Белая лестовка» - такая вот, образно говоря, большая точка, которую можно поставить в конце перечисления целого ряда книг об обрядах и культуре староверов».

Сама же автор новой книги Марина Кувайцева признается, что ни за что не взялась бы за эту тему, если бы были живы ее родители. «Но я потеряла их и знала, что меня ждет. И все же в начале пути я не отдавала себе отчет в том, насколько мне будет сложно, и сколько сил потребует эта работа, - откровенно говорит она. – Пожалуй, самым тяжелым моментом оказались даже не сами разговоры с жителями старообрядческих деревень, а последующее прослушивание записей, перед тем как изложить их на бумаге».

Лестовка (от древнерусского слова «лествица», то есть «лестница») – это атрибут церковной жизни, предмет, немного напоминающий четки. Лестовка символизирует в старообрядческой традиции лестницу духовного восхождения с земли на небо. Она состоит из затянутых и переплетенных между собою твердых кожаных петелек, которые идут друг за другом в строго установленном порядке, неизменном в течение долгих веков. Весь лествичный круг глубоко символичен. Так, четыре треугольных (в честь Святой Троицы) лапостка символизируют четырех евангелистов, обшивка вокруг лапостков — евангельское учение. Внутри, между верхними лапостками, вшиваются семь небольших лоскутков или бусин (передвижек) по числу семи церковных таинств.12 первых малых ступеней говорят нам о двенадцати Христовых апостолах. Последующий отсчет — 38 малых ступеней, символически обозначает пребывание Младенца Христа во чреве Пресвятой Богородицы. 2 большие ступени и заключенные между ними 38 малых составляют вместе 40 — традиционное для церковной символики число. Следующие затем малые 33 ступени обозначают годы земной жизни Спасителя, а последние 17 — ветхозаветных пророков, говоривших о Христе и т.д. Белую лестовку, то есть сделанную из холста, надевали на руку умершего старовера.

Книга «Белая лестовка» основана на рассказах жителей Западного Причудья (города Муствеэ, Калласте, Тарту, деревни Рая, Колкья, Тихеда и др.) и острова Пийриссаар. По словам Марины, собирать их она начала во время организованных ею фольклорно-этнографических экспедиций Нарвского музея в старообрядческие поселения Эстонии еще в 1999 году, но более активно – последние два года.

- Староверы верят в бессмертие душ, и поэтому в их представлении смерть – это переход на другой уровень бытия, уход к Богу. Они свободно беседуют о смерти. B первую очередь, конечно, пожилые люди спокойно говорят о своей кончине. Но, конечно, когда начинают вспоминать и говорить о смерти близких людей, эмоции их все же захлестывают, - рассказывает Марина Кувайцева. - Для староверов очень важно собраться и отправиться в «дальний путь» по всем правилам. Они, например, заранее готовят для себя так называемую смеретную одежду, в которую их нужно обрядить после смерти. У некоторых она лежит в сундуке лет по двадцать. Время от времени ее достают, проветривают, даже примеряют: не маловата ли стала... Чувствуя приближение кончины, начинают раздавать подробные наказы, как и что надо сделать. Кладбище воспринимается староверами не только как место упокоения тел, но и как обитель бессмертия душ. Кстати сказать, староверы не ограждают детей от участия в похоронных обрядах, считая, что это – естественное событие в жизни любого человека. Похоронно-поминальный обряд у причудских староверов был и остается самым значимым в жизни семьи и общины в целом. На поминки обязательно приходят все, кто знал при жизни человека. Бывает, собирается до ста человек и более. На поминках не разговаривают, только читают Псалтирь. Очень строго соблюдают чередование поминальных блюд… Вообще же похоронные традиции староверов Причудья уходят в дохристианскую эпоху и были присущи всем восточным славянам.

- Марина, не могу не задать вопрос: почему ты решила делать презентацию книги с такой, что уж тут говорить, мрачной тематикой в эти предрождественские дни, наполненные радостными хлопотами, предвкушением приближающегося праздника?..

- Как фольклорист, человек, глубоко изучающий народные традиции, могу с уверенность сказать: тема как раз-таки для этих дней! Издревле люди верили, что во все главные праздники на определенных временных рубежах – будь то зимние святки, Масленица, Яанов день, Иван Купала – открываются небесные врата, и души предков приходят к нам. В эстонской традиции празднования Рождества, например, - не убирать еду с рождественского стола всю ночь: в знак того, чтобы души умерших предков присоединились к общему празднеству. Да и само Рождество, к которому мы сейчас готовимся, – это же праздник рождения Христа, который принес нам знание о том, что душа человеческая бессмертна.

В этот вечер в Нарвском замке была представлена еще одна книга Марины Кувайцевой, «Застолица» - о повседневной и обрядовой кухне староверов, правилах поведения за столом и распорядке питания. На русском языке она вышла в 2010 году и к сегодняшнему дню уже стала библиографической редкостью. Теперь «Застолицу» перевели на эстонский язык (перевод: Марью Кыйвупуу, Игорь Тынурист). По словам Павла Варунина, «Застолица» также является первым опытом представления традиции питания в русской старообрядческой культуре России и зарубежья.

К слову сказать, Павел Григорьевич Варунин выполнил художественное оформление этих двух изданий в традициях рукописной и старопечатной старообрядческой книги и народного лубка.

На презентации книг «Супрядки» с душой исполнили несколько старинных народных песен. А еще можно было угоститься некоторыми традиционными блюдами из старообрядческой кухни.

Несколько экземпляров «Белой лестовки» и «Застолицы» автор подарила Нарвской центральной библиотеке.

Книги выпущены при финансовой поддержке фондов: Kultuuriministeerium, Rahva-kultuuri Keskus, Integratsiooni Sihtasutus.

Светлана Зайцева