Дополнительные учебные материалы: если нет средств

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В школе ребёнку велели купить пазл для урока, даже указали, в каком магазине он продаётся. А если у родителей нет возможности его купить, что тогда? Почему ребёнок должен страдать, получая плохую оценку? Или, например, порой в школе говорят, что надо распечатать реферат. И если в доме нет принтера, это опять расходы. Насколько правомерны такие действия со стороны учителя?

Анастасия, мать школьников

Отвечает Лариса Дегель, заместитель заведующей по образованию Отдела культуры Нарвской горуправы :

- Родители отвечают за наличие письменных принадлежностей. Обязанность школы - обеспечить ребёнка учебными материалами. Учитель должен подходить к заданиям разумно и понимать, все ли дети смогут приобрести требуемую вещь. Если для урока действительно нужен пазл, то у педагога должен быть запасной план, альтернатива и для тех, кто не сможет его приобрести, чтобы ребёнок не сидел на уроке без дела. Абсолютно неправомерно требовать от родителей приобрести те или иные учебники для учебного процесса.

Интересно узнать авторитетное мнение специалистов из сферы образования относительно распития школьниками пива после школы. Это запрещено? По моим наблюдениям, в Кренгольмском районе школьники после занятий нередко заходят в магазин и покупают на родительские деньги пиво, которое тут же распивают, пряча бутылки в пакеты. Планирует ли служба образования проводить рейды по этому поводу и вообще вести какую-либо профилактическую работу?

Кира Николаевна

Отвечает заведующая отделом культуры Виктория Лутус:

- По закону об алкоголе несовершеннолетнему лицу запрещено употребление алкоголя, как запрещена и продажа ему напитков, содержащих алкоголь. Если законопослушный гражданин видит нарушение подобного характера, то ему следует сообщить об этом полиции. Профилактическая работа по предотвращению употребления алкоголя несовершеннолетними лицами проводится в школах в ходе учебного процесса.

В преддверии Рождества и Нового года планируется ли поощрение лучших учеников от лица Рождественского деда (Йыулувана)?

Леонтий

Отвечает заведующая отделом культуры Виктория Лутус:

- Поощрение лучших учеников от Отдела культуры проводится обычно в конце не календарного, а учебного года. Насколько я осведомлена, в каждой школе имеются ещё и свои традиции награждения лучших учеников.

Софья Бобаренко