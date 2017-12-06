Юные нарвские дзюдоисты в столице поднялись на пьедестал

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А именно: завоевали 2 декабря золотую и бронзовую медали на II международном турнире памяти Феликса Саакяна.

Никита Егоров – победитель международного турнира памяти Феликса Саакяна.

Победителем среди мальчиков стал Никита Егоров в весе до 38 кг, а 3-е место среди девочек заняла Алена Сазонова в весе до 36 кг. Это очень хороший результат, если учесть, что всего участвовало в турнире 205 спортсменов из 18 клубов Эстонии, Латвии и России и представлены были только две возрастные категории: U12 (2006-2008 гг.р.) – «бронза» Алены и U14 (2004-2006 гг.р.) – «золото» Никиты.

Имя выдающегося тренера и почетного гражданина Таллинна Феликса Владимировича Саакяна, ушедшего 27 декабря 2012 года в Москве на 54-м году жизни, известно всей республике. Не менеее известны и его ученики – Алексей Будылин, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее (2000 г.) и до недавнего времени главный тренер сборной Эстонии по дзюдо, его брат Дмитрий, а также один из борцов-лидеров, участник Олимпийских игр в Рио Григорий Минашкин. Турнир памяти Саакяна был организован по инициативе Дмитрия Будылина. Первые соревнования состоялись в прошлом году, и есть все основания полагать, что положено начало доброй традиции.

Сергей ТРОХАЧЕВ

(По информации тренера Ивана Новицкого).