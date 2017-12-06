Зимний понедельник в Нарве окрасится звучанием сказок

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18 декабря в Нарвский колледж приедет Полина Черкасова. Полина — удивительный человек. Ее профессия — сказочник. Нет, ”серьезная” профессия у нее, тоже, конечно, есть. Полина — антрополог. А еще музыкант. Она соединяет сказки и правдивые истории, привезённые ею из дальних стран, со своей музыкой, которую она исполняет на различных редких инструментах.

Уже около десяти лет Полина занимается музыкой и сказительством, исследует влияние звуков и слухового восприятия на человека, продолжая традиции устного творчества и современного сказительства.

Полина живет в Таллинне. Диск ”Звенящие сказки” — ее первый творческий проект, получивший ”осязаемость”. Мы привыкли, что сказки — это для малышей. Но, во-первых, в каждом взрослом живет ребенок, а, во-вторых, сказки — это такой способ терапии, способ вернуть себе свою ”дикую душу” — душу, которая находится в заточении каменных городов и обилия техники вокруг. Душу, которая перестает чувствовать себя живой в бешеном ритме современности. Душу, вернуть которую, значит, снова обрести настоящего себя.

”Сказки в наши дни нужны прежде всего взрослым — дети и так умеют радоваться, всё понимают и чувствуют”, — считает Полина.

Она говорит, что, слушая сказки, у вас может появится желание написать забытому другу, позвонить родным или сделать что-то хорошее. Именно поэтому испокон века сказки использовались для того, чтобы вдохновить и ободрить людей, научить главному — как жить в этом непростом мире.

Презентацию диска рассказанных Полиной сказок (они, кстати, есть на русском и на эстонском языках) автор проведет сначала в Таллинне, это будет 10 и 16 декабря. А в понедельник, 18 декабря, прекрасная Полина приедет на Северо-Восток. В 18.00 в Нарвском колледже Тартуского университета вы сможете насладиться звучанием невиданных доныне музыкальных инструментов и светлым, солнечным и душевным голосом настоящей сказочницы.