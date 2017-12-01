Видео. Благотворительный танцевальный марафон собрал 510 евро

Дата публикации: Вчера, 19:18 Просмотрено: 438

6 декабря в Нарве, в спортивном центре на ул. Раквере, состоялось ставшее уже традиционным мероприятие - благотворительный танцевальный марафон, организованный Нарвским молодежным центром.

В этот раз, вместо учащихся, в нем приняли участие команды учителей из 9 нарвских школ. В результате акции было собрано 510 евро на снаряжение для нарвских паралимпийцев. Нарвские учителя личным примером продемонстрировали, что такое активная жизненная позиция, а их ученики - что они лучшие болельщики в мире. Смотрим, как проходила эта акция.

А в ближайшем номере "Нарвской Газеты" читайте подробный рассказ о том, как это было.

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