Видео. Благотворительный танцевальный марафон собрал 510 евро

ОбразованиеВидео. Благотворительный танцевальный марафон собрал 510 евро
Дата публикации: Вчера, 19:18 Просмотрено: 438
6 декабря в Нарве, в спортивном центре на ул. Раквере, состоялось ставшее уже традиционным мероприятие - благотворительный танцевальный марафон, организованный Нарвским молодежным центром.
В этот раз, вместо учащихся, в нем приняли участие команды учителей из 9 нарвских школ. В результате акции было собрано 510 евро на снаряжение для нарвских паралимпийцев. Нарвские учителя личным примером продемонстрировали, что такое активная жизненная позиция, а их ученики - что они лучшие болельщики в мире. Смотрим, как проходила эта акция.
А в ближайшем номере "Нарвской Газеты" читайте подробный рассказ о том, как это было.
prospekt.ee
Смотрите также нашу фотогалерею ЗДЕСЬ.