Зарплаты в сфере образования вырастут, но, возможно, не у всех

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Переданный управой горсобранию проект бюджета Нарвы на 2018 год уже начал обсуждаться на комиссиях городского собрания. В частности, в среду, 29 ноября, с предполагаемыми расходами в сфере просвещения, которые достигнут 17 млн евро (без учета средств из госбюджета на зарплаты), ознакомилась комиссия по образованию. Предлагаем несколько «заметок на полях», сделанных в ходе заседания этой комиссии нашим корреспондентом.

Комиссия Нарвского горсобрания по вопросам образования планирует в декабре завершить обсуждение проекта бюджета на 2018 год. Фото: Наталья Соболева

Плата за место в детском саду будет расти

Родительская плата за место в детских садах Нарвы в следующем году составит 23,50 евро в месяц. Повышение на 2 евро (или 2,28 евро в спецгруппах) объясняется привязкой платы за место в детсаде к повышению минимальной заработной платы предыдущего года. При этом увеличение стоимости питания в детских садах не планируется. Из-за уменьшения числа детей в дошкольных учреждениях расходы на питание в бюджете уменьшились.

Оплата персонала повысится

Как следовало из выступления экономиста Отдела культуры Алексея Соловьева, более 10 млн из заложенных в бюджете 17-ти млн евро предназначены на выплату зарплаты и уже учитывают повышение минимальной ставки до 500 евро у обслуживающего персонала. Также предполагается повышение минимальной месячной ставки зарплаты (с 840 до 978 евро) у учителей и опорных специалистов в детских садах. Ниже этого уровня в детских садах и школах из специалистов, работающих с детьми, будут зарабатывать только нянечки, руководители по интересам, воспитатели групп продленного дня и руководители кружков.

Профсоюз просит увеличить зарплату узким специалистам и педагогам по интересам

Председатель комиссии Елизавета Чертова ознакомила членов комиссии с ходатайством Профсоюза работников образования повысить заработную плату узким специалистам и педагогам школ по интересам.

В ходатайстве председателя профсоюза Аллы Буткевич говорится о том, что профсоюз ходатайствует о внесении поправок в годовой бюджет Нарвы в части заработной платы педагогов учреждений города. Предложение предусматривает выравнивание зарплаты спецпедагогов, логопедов, психологов, социальных работников, которые на данный момент имеют заработную плату в размере 900 евро, до заработной платы педагогов школ и гимназий, которая с 1 января наступающего года достигнет 1150 евро. «Особенно актуально это предложение, - отмечается в ходатайстве профсоюза, - в связи с принятием со следующего года закона об обучении детей с особыми потребностями, так как наибольшая ответственность и соответствующая квалификационная подготовка спецпедагогов в этом контексте очень значимы».

На сегодняшний день ставка педагогов школ по интересам составляет 695 евро. Профсоюз рассчитывает на ее повышение хотя бы на 20 процентов, чтобы уменьшить разрыв по заработной плате с педагогами детских садов и школ. В качестве аргументов приводятся утверждения, что учителя школ по интересам имеют такую же квалификацию, и, как и учителя школ, обладают высокой профессиональной подготовкой, добиваются высоких результатов на городских и республиканских соревнованиях.

Со своим ходатайством, отметила Елизавета Чертова, профсоюз заметно опоздал: проект бюджета уже сверстан. Но вопрос, как заверила она, будет, тем не менее, вынесен на стратегическую комиссию.

Как пояснила «Нарвской Газете» Алла Буткевич, вопросы, обозначенные в ходатайстве, профсоюз поднимал еще в ноябре на встрече с руководством Отдела культуры. Тогда было обещано отразить эти предложения в проекте бюджета. И только после того, как годовой бюджет был передан в горсобрание, профсоюз проинформировали о том, что его предложения не прошли, и что нужно срочно направить новое ходатайство уже в горсобрание. «Это мы и сделали, - говорит Буткевич. - Теперь надеемся, что нас услышат и поддержат депутаты».

Наталья СОБОЛЕВА