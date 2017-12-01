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Несколько недель назад в Эстонии завершился футбольный сезон 2017-го года. В воскресенье, 10 декабря, в концертном зале театра Эстония пройдёт ежегодный торжественный гала-вечер, приуроченный данному событию, где Эстонский Футбольный Союз отметит наградами лучшие команды различных соревнований и лиг.

Среди наград, вручаемых на гала-вечере ЭФС, пока нет отдельной номинации, в которой бы отмечались команды с лучшей посещаемостью и поддержкой болельщиков. Жаль, ведь в данной категории, основываясь на показателях 2017 года, среди лучших представителей всего эстонского футбола оказалась бы и футзальная команда Narva United.

В "своём" секторе, а точнее, в футзале, где Юнайтед является действующим чемпионом Эстонии, показатели посещаемости домашних матчей команды опережают оппонентов с достаточно большим запасом.

График посещаемости домашних матчей команд высшей лиги чемпионата Эстонии по футзалу 2016/2017 (предыдущее название турнира Triobet Saaliliiga, с сезона 2017/2018 - Betsafe Saaliliiga)

2772 зрителя наблюдали за домашними матчами Narva United в прошлом сезоне с трибун Нарвского спортивного центра. Это почти на 1000 зрителей (или на 36%!) выше, чем показатели второй команды в данном сегменте, силламяэской Дины. Третий результат за еще одним представителем Силламяэ, FC Molycorp Silmet. Показатели, в целом, свидетельствуют о явной популярности футзала на северо-востоке Эстонии.

Регламент футзального чемпионата Эстонии таков, что некоторые команды проводят в сезоне больше матчей, чем другие. Шесть лучших клубов страны по итогам регулярной части турнира продолжают свои матчи за трофей в серии Play-off, да и там система не простая: две лучшие команды "регулярки" начинают борьбу минуя стадию четвертьфиналов...

Поэтому, интересно взглянуть и на "усреднённую" статистику посещаемости, исходя из количества домашних матчей каждой команды.

График средней посещаемости домашних матчей команд высшей лиги чемпионата Эстонии по футзалу 2016/2017

Здесь, впрочем, никаких изменений. Средний показатель Юнайтед по итогам сезона, 308 зрителей, является вновь лучшим в эстонском футзале, а две силламяэские команды вновь занимают вторую и третью строчки.

Таллиннские BSC Nõmme Olybet и FC Ararat TTÜ имеют самую слабую посещаемость в высшей футзальной лиге страны, причём показатели посещаемости Арарата оказались более чем в 10 раз ниже, чем у Юнайтед.

Впрочем, в стартовавшем в ноябре сезоне 17/18, ни Нымме, ни Арарат, участия уже не принимают, заявив о расформировании команд.

На фото: трибуны Нарвского Спортивного центра во время матча футзальной команды Narva United

Как правило, матчами с максимальной посещаемостью в футзальном сезоне Эстонии, являются ключевые поединки серии Playoff: полуфиналы и финалы.

Не стал исключением и чемпионат 2016/2017

Нарвский матч финального противостояния Narva United FC и Tallinna FC Cosmos посетили 872 зрителя, что стало лучшим показателем не только сезона, но и новым рекордом посещаемости в эстонском футзале.

Вторую и третью строчку рейтинга посещаемости заняли также домашние поединки Нарва Юнайтед в полуфинальной серии Playoff, где соперником нарвитян выступал таллиннский FC Rinopal: 527 и 361 зрителя соответственно.

В свете явной популярности Narva United в футзале, интересным выглядит и сравнительный анализ статистических данных посещаемости с командами Премиум Лиги по большому футболу.

Средняя посещаемость домашних матчей (футбол + футзал). Сравнительные данные: Команды Premium Liiga / футбол / сезон 2017, команда Narva United FC / Triobet Saaliliiga / футзал / сезон 2016/2017.

Среди грандов эстонского футбола просматриваются два явных лидера. Лучшая домашняя посещаемость у Nõmme Kalju FC, средний показатель - 531 зритель. Второй результат у новоиспечённого чемпиона страны, таллиннской FC Flora - 477 зрителей. А далее, в рейтинге "любимцев публики" с практически идентичными показателями расположились тартуская Таммека, таллиннская Левадия, а вместе с ними, и футзальный Narva United. Средняя домашняя посещаемость: 320, 311 и 308 зрителей, соответственно. Очень солидный показатель популярности клуба и футзала в Нарве!

Самая низкая домашняя посещаемость в высшей лиге эстонского футбола у городской команды Пайде, нарвского Транса и силламяэского Калева: 164, 143 и 137 зрителей в среднем за матч. Показатели Narva Trans, как видно из статистики, более чем в 2 раза ниже, чем у Юнайтед (143 против 308). Более того, если взглянуть на суммарное количество зрителей на матчах с участием нарвских клубов, то окажется, что 9 домашних матчей в футзальном сезоне Narva United собрали в общей сложности больше зрителей, чем 18 нарвских поединков Транса: 2772 зрителя у Юнайтед и 2574 у Narva Trans.

Видеоотчёт с финального матча в Нарве между командами Narva United - Tallinna Cosmos, в рамках которого был установлен рекорд посещаемости футзальных матчей Эстонии

"Мы, безусловно, рады играть матчи в Нарве, при такой активной поддержке наших зрителей. Более, того, и наши соперники зачастую высказываются о том, что рады приезжать в Нарву и играть матчи, на которых присутствует такое количество болельщиков," - комментирует статистику Александр Дмитриев, менеджер футзальной команды Narva United FC

"Буквально с самого первого дня основания команды мы неизменно существенную часть своего времени и сил уделяем работе по привлечению болельщиков на трибуны нарвского спортивного центра. Стараемся повысить вовлечённость зрителей за счёт всевозможных конкурсов и розыгрышей подарков от партнёров в перерывах матчей. Кстати, и Эстонский Футбольный Союз видит позитивную динамику популярности футзала в нашем городе. Именно поэтому, награды "Saalihunt 2017", вручаемой за существенные достижения и успехи в области популяризации данного спорта в Эстонии, в этом году удостоились именно нарвские зрители!" - дополняет представитель нарвского клуба.

"Высокая посещаемость мероприятий, в том числе и спортивных матчей, всегда является "магнитом" для партнёров и спонсоров, ведь это отличная рекламная площадка для своего брэнда или продукта. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству с нашим клубом организации и фирмы, заинтересованные в хорошей и выгодной имиджевой рекламе.

Становитесь партнёрами и спонсорами Narva United! Поддержите нарвскую популярную команду, и увеличьте лояльность большого числа наших зрителей к своему брэнду! Сейчас для подобной поддержки практически идеальное время, у команды новая форма, и мест для размещения спонсорских логотипов - предостаточно," - дополняет руководитель клуба Олег Кашин.

Контактные данные клуба Narva United доступны на странице narvaunited.ee и на странице команды в сети Facebook.

По информации от Нарвского Футбольного Союза