«Калев-Вялк» победил PSK и вышел в лидеры

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В минувшие выходные состоялись две очередные игры чемпионата Эстонии в Nordic Power Hokiliiga. Нарвские хоккеисты встречались на выезде с тартуским «Вялком». Первых два периода и половина третьего прошли в равной борьбе, о чем убедительно говорит статистика, но в финале матча, по определенным объективным причинам, наши парни уступили хозяевам со счетом 2:6 (1:0, 0:1, 1:5)

Голевой дубль у тартусцев записал в свой актив Максим Семенов. У PSK результативностью отметились Александр Работинский (на фото) и Александр Богданов. Первый был признан лучшим игроком в нарвской команде. Продолжая тему статистики, в очередной раз следует отметить большое количество штрафных минут у PSK, по сравнению с соперниками. Неким оправданием поражения можно считать неучастие в игре 4 ключевых игроков команды, не допущенных из-за «грехов» в предыдущей игре с «викингами» и пропустивших матч.

По окончании встречи беседуем с главным тренером и «лучшим игроком» прошедшего матча.

Раис Давлеткильдеев:

- Из игры в игру повторяется одно и то же: удаления не в ту сторону становятся, к сожалению, традиционными для нашей команды. Нашего игрока бьют клюшкой по лицу, а после этого нам забрасывают шайбу. Нарушение фиксируется, а шайба, в итоге, засчитывается!? Что это за новые правила такие? Плюс отстранение от игры в самый последний момент наших ключевых игроков. Ну, и играть, практически, в две пятерки физически тяжело.

Александр Работинский:

- Конечно, на результате игры сказалось отсутствие 4 игроков основного состава. Именно поэтому в третьем периоде нам просто не хватило сил.

И традиционное мнение нашего специального хоккейного консультанта Кирилла Колпакова:

- Из-за дисквалификаций нарвитяне пожаловали в гости к «Вялку» в усеченном составе, что, несомненно, наложило определенный отпечаток на манеру игры команды, и прямым образом повлияло на результат.

Хотя все ребята старались, а вратарь Марк Теор выдал свой лучший матч, перевес гостей был очевиден с самого начала. За счет мастерства отдельных игроков хозяева льда легко преодолевали сопротивление в средней зоне и регулярно создавали опасные моменты. Перевес по броскам по окончании игры был колоссальным - 45-12, в пользу «Калев-Вялка».

Несмотря на это, в первом периоде PSK сумела открыть счет и удерживать приемлемый для себя ничейный результат на табло до начала третьего периода. В очередной раз команду подвело ненужное удаление, которое и было реализовано соперником. Счет стал 2:1. Третья шайба, заброшенная с добивания во второй половине третьего периода, поставила жирный крест на возможности положительного исхода матча.

Столичное дерби

В воскресном столичном дерби болельщиков и своего соперника удивил «Вайперс», не имевший на тот момент ни одного очка в турнирной таблице чемпионата. Аутсайдер турнира, уже в овертайме, буквально, добил «Викинг» - 6:5 (3:1, 1:2, 1:2, 1:0). У победителей три шайбы забросил игрок с очень интересной фамилией - Константин Любобратец. В основное время «викинги» ушли от поражения только на предпоследней минуте матча, реализовав численное преимущество.

В лидеры чемпионата единолично вышел тартуский «Калев-Вялк» - 18 очков. Далее по турнирной таблице: «Викинг» - 16, PSK - 15 и «Вайперс» - 2.

В списке лучших бомбардиров лидирует наш Александр Богданов, заработавший по системе «гол+пас» 17 очков (8+9). Больше всех шайб (9) забросил тот самый Любобратец.

В чемпионате страны наступает перерыв, связанный с выступлением молодежной сборной Эстонии на чемпионате мира. Ближайшая игра состоится уже 23 декабря.



Евгений РОГОВ