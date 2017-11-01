Галерея. Нарвские учителя больше часа танцевали в благотворительных целях

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В этом году в традиционном благотворительном танцевальном марафоне приняли участие учителя нарвских школ. Девять команд, при мощной поддержке болельщиков, одновременно танцевали без перерыва, демонстрируя завидную выносливость и жизнерадостность. Целью акции был сбор средств на снаряжение для нарвских паралимпийцев.

Наша съемочная бригада работала на этом мероприятии: снимали видео, брали интервью. Читайте подробности в следующем номере "Нарвской газеты", а пока смотрите в нашей фотогалерее, как проходило это необычное мероприятие.