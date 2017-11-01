О русской эмиграции и не только

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Нарвский молодежный центр приглашает всех любителей поэзии и бардовских песен 9 декабря в 18.00 на встречу с московским гостем Виктором Леонидовым.

Виктор Леонидов - историк русского зарубежья, поэт, бард, автор -исполнитель целого цикла песен о русской эмиграции. Он - автор-составитель шести книг поэтов русского зарубежья и более 500 статей, опубликованных им в различных газетах, журналах , энциклопедиях и научных сборниках, посвященных наследию российского изгнания ХХ века. Именно благодаря ему мы теперь обрели стихи замечательного казачьего поэта Николая Туроверова.

Виктор при поддержке знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова посетил во Франции родственников поэта и подготовил по архивным материалам сборник стихов и прозы Туроверова «Двадцатый год, прощай, Россия!» (М.,2000). Виктор также подготовил книгу стихов поэтессы Раисы Блох, погибшей во Франции в 1943 году «Тут шумят чужие города» и знаменитого поэта Белой армии Ивана Савина «Мой белый витязь». Последняя работа Леонидова - книга стихов и прозы «О гибели страны единственной» другого забытого русского поэта Владимира Смоленского, также жившего в Париже.

Песни Виктора Леонидова, неоднократно звучавшие в эфирах радиостанций «Эхо Москвы», «Свобода», «Маяк», «Радио России», в программе ОРТ «Доброе утро», пользуются большой популярностью.

Этим летом Виктор Леонидов выступал в Нарва-Йыэсуу, и, надо сказать, отзывы слушателей были прекрасные.

Вход на концерт свободный.