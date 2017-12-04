ДК «Ругодив»: опять без рождественских елок

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В преддверии рождественских и новогодних праздников нарвитяне все чаще вспоминают про ДК “Ругодив”, как известно, уже давно закрытый на реконструкцию. Жители города интересуются, где же в этом году пройдут праздничные мероприятия - утренники, елки, концерты, дискотеки и вечера отдыха?

Реконструкция ДК «Ругодив» должна завершиться в феврале 2018 года. Фото: Софья Боборенко

«Ёлки» - в школах

Директор Дома культуры Елена Калядина рассказала, что к ней поступило много звонков с заявками на проведение праздничных мероприятий в “Ругодиве”, но в этом году зал ДК ещё не готов принимать гостей.

Прошлой зимой коллективы «Ругодива» проводили новогодние представления для желающих в помещениях бывшего детского сада «Касеке» («Березка») на ул. Энергия, где сейчас протекает основная деятельность ДК. По словам руководителя Отдела культуры Виктории Лутус, в этом году городской врач не разрешил проводить там елки из соображений санитарной безопасности, не говоря уже о том, что зал детсада слишком мал для таких мероприятий.

Поэтому праздничные рождественские дискотеки «Пикачу и Новый год» для детей 1-6 классов пройдут в школах города. По словам Калядиной, артисты сейчас активно готовятся к представлениям, которые начнутся с 19 декабря. Цена билета на рождественскую дискотеку - 2 евро.

Хотели сэкономить, но …

По словам Елены Скулачёвой, директора Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы, реконструкция ДК «Ругодив» должна завершиться в феврале 2018 года, хотя первоначально его двери планировали открыть еще в нынешнем году.

Директор департамента напоминает, что сначала город планировал реализовать только первый этап реконструкции ДК, но после того, как прежний подрядчик, Riito Ehitus AS, предложил цену, оказавшуюся существенно ниже запланированной, было решено осуществить сразу и второй этап работ. Таким образом, к февралю будущего года будет сделано больше, чем предполагалось изначально.

Согласно договору, стоимость первого этапа реконструкции должна была составить 1 434 000 евро. Затем был проведен конкурс и на второй этап, поскольку оставались свободные средства. Его стоимость составила 549 000 евро. Всего же собирались потратить на ремонт «Ругодива»

1 983 500 евро.

Однако к началу апреля строители фирмы Riito Ehituse AS с отставанием от графика выполнили только 30 процентов от запланированных в городском ДК работ. Было решено прекратить работы. Riito Ehi-tuse AS было оштрафовано на 27 000 евро и не стало оспаривать штрафные сан- кции. Чуть позже по соглашению сторон (без судебного вмешательства) расторгли и договор на реконструкцию здания. Сумма штрафа была удержана, когда город расплачивался с подрядчиком.

В мае был объявлен новый конкурс, в котором участвовали две строительные фирмы. Обе они сделали предложения, превышающие остаток запланированных на реконструкцию средств. Горсобрание увеличило бюджет реконструкции «Ругодива» на 790 тысяч евро, что позволило подписать договор с победителем тендера 4 сентября.

Сделают сразу всё

В настоящее время подписан договор с новым подрядчиком - AS EVIKO. Надзор за строительством осуществляет P.P. Ehitusjärele-valve OÜ. Срок окончания работ указан в договоре подряда на строительные работы - 15 февраля 2018 года. Далее следует процедура получения разрешения на эксплуатацию, которая на практике может занять до 30 дней.

Общая сумма договора составляет 1 963 000 евро, он охватывает все помещения, в том числе подвальные, которые занимают большую площадь. В ходе ремонтных работ в ”Ругодиве” в числе прочего устанавливают два лифта, один из них — в танцевальном зале, основательно перестраивающемся. В большом зале появятся новые кресла, занавес, звуковая аппаратура и прочее. Из-за того,что увеличится расстояние между креслами, общее число посадочных мест немного уменьшится.

- Пока у нас нет претензий к подрядчику, работы идут согласно графику, - говорит директор департамента.

Елена Калядина, директор ДК, также подтверждает, что реконструкция идёт полным ходом.

- Мы постоянно бываем внутри здания и следим за тем, как обстоят дела. Всё делается намного оперативнее, чем раньше. В кружках и секциях «Ругодива» занимается более 600 человек, на время реконструкции ДК занятия проводятся в других местах, например, в школах, активно используется зал в Доме народов. Но, конечно же, и все работники ДК, а также кружковцы ждут с нетерпением, когда смогут вернуться в родные стены, в хорошие условия, - сказала она.

Софья Боборенко

