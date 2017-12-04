Нарва выбрала первую красавицу фитнеса

Дата публикации: Вчера, 16:40 Просмотрено: 679

Как сообщает Sputnik Эстония, на сцене Нарвского концертного дома "Женева", 2 декабря, в рамках международного конкурса Fitness Model Estonia & Baltic состязались тринадцать представительниц Эстонии, России и Беларуси.

Возраст участниц XI конкурса Fitness Model Estonia & Baltic от 16 до 40 лет. Кто-то из них учится, кто-то работает в медицине, в сфере культуры и спорта, в других областях, а в свободное время они активно занимаются в тренажерных залах и на других спортивных площадках. На сцене нарвской "Женевы" девушки показали свои возможности в спортивных выступлениях, а также в танце и дефиле. Призы вручались в четырех номинациях: Fitness Model Girl, Fitness Model Woman, Fitness Model Baltic и Fitness Model Estonia.

Представительница московского клуба Groza Gym Екатерина Кривцова рассказала порталу Sputnik Эстония, что команда из российской столицы привезла в приграничный эстонский город на соревнование одну из лучших московских спортсменок — Ирину Гостеву. Выступила россиянка успешно, заняв третье место в номинации Fitness Model Baltic. А первое место в этой категории заняла представительница белорусского Бреста Зинаида Усикова, ставшая в 2015 году абсолютной чемпионкой мира по модельному фитнесу.

Вели конкурс его организаторы Елена и Виталий Малинины.

Конкурс как яркое шоу

По словам Кривцовой, особенностью нарвского конкурса является его формат — традиционная спортивная часть, танцы и дефиле перемежаются обилием выступлений певцов и танцоров. Это придает состязанию характер яркого музыкального шоу.

Как подчеркнул участвовавший в работе жюри конкурса председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, фитнес-шоу стало украшением череды культурно-спортивных событий, включенных в программу "Нарва — осенняя столица Эстонии 2017". Ефимов также отмечает, что конкурс привлек многочисленных зрителей всех возрастов: рассчитанный почти на семьсот мест зал в "Женеве" был заполнен.

По словам Ефимова, конкурс ориентирован прежде всего на молодежь, чтобы мотивировать ее заниматься в тренажерных залах и на стадионах, поддерживать физическую форму и избавляться от вредных для здоровья привычек.

Призеры номинации Fitness Model Baltic спортсменка из белорусского Бреста Зинаида Усикова (справа, первое место), в центре москвичка Ирина Гостева (третье место) и второе место у Марии Кулеш из Бреста.

Увлечь молодежь спортом

"Праздник красоты, грации и здоровья", — такими словами характеризует Ефимов прошедшие соревнования. Еще он отметил, что организаторы Fitness Model Estonia & Baltic Елена и Виталий Малинины приложили огромный труд для подготовки мероприятия.

Виталий Малинин, возглавляющий республиканскую федерацию Fitness Model Estonia, пояснил журналисту Sputnik Эстония, что целью проведения конкурса является привлечение внимания молодежи и людей другого возраста к физкультуре и спорту. Он также говорит, что спортсмены из нарвского фитнес-клуба участвуют в крупнейших международных соревнованиях. В частности, не первый год организаторы конкурса Fitness World, проводимого на родине Арнольда Шварценеггера в Австрии, приглашают представителей эстонского города для участия в этом престижном мировом состязании.

Дефиле в сопровождении соло саксофониста Артема Репьюка.

Победители конкурса в разных категориях

Fitness Model Girl



Валентина Тютявина, Таллинн

Алиса Антонова, Нарва

Александра Панасовская, Нарва



Fitness Model Woman



Виктория Хохлова, Нарва

Елена Соловьева, Нарва

Анастасия Шарашенидзе, Нарва



Fitness Model Baltic



Зинаида Усикова, Брест

Мария Кулеш, Брест

Ирина Гостева, Москва



Fitness Model Estonia



Валенина Тютявина, Таллинн

Виктория Хохлова, Нарва





Sputnik