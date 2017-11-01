Концертмейстеры и солисты - дети

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Учащиеся Нарвской Кренгольмской музыкальной школы, без преувеличения, блестяще выступили на XXII Открытом областном конкурсе детских музыкальных школ и школ искусств России и Эстонии «Принаровье-2017», который прошел 20 ноября в Ивангороде.

Победители «Принаровья -2017»: (слева направо) Беатриче Хубер, Вероника Головкина, Александра Захарова и Валерия Аллик. Кренгольмская музыкальная школа

Гран-при этого престижного конкурса юных музыкальных талантов — у нарвитян. Его завоевали восьмилетние Беатриче Хубер (вокал) и Александра Захарова (фортепиано), педагоги Светлана Войтенко и Светлана Топорищева. Более того, все 6 ансамблей Кренгольмской музыкальной школы (в этом году это 12 человек, от 8 до 18 лет), которые принимали участие в нынешнем конкурсе, получили те или иные награды в разных возрастных группах. По словам педагога Нарвской Кренгольмской музыкальной школы Екатерины Парантаевой, такого успеха в «Принаровье» школа достигла впервые, хотя принимает в нем участие с самого основания конкурса - с 1996 года.

Данный конкурс считается специалистами в области детского музыкального образования одним из сложнейших, поскольку в соревнованиях солирует ученик, и ему аккомпанирует тоже ученик, а не взрослый педагог, как это принято на других музыкальных состязаниях.

В этом году в «Принаровье» принимали участие музыкальные учебные заведения Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Соснового бора, Сланцев, Нарвы, Нарва-Йыэсуу и других. В жюри, как всегда, были солисты знаменитого Мариинского театра.

По словам Екатерины Парантаевой, традиционно подготовка к участию в «Принаровье» проходила в два этапа: сначала мастер-класс в Ивангороде, в ходе которого именитое жюри также прослушивало готовящиеся к участию работы (так сказать, в черновом варианте), и через четыре месяца уже сам конкурс. Но в этом году срок подготовки был значительно сокращен. «Это была очень сложная задача, но мы сумели подготовиться и добиться прекрасных результатов», - с гордостью за весь большой коллектив музыкальной школы говорит педагог Парантаева. «Много хороших слов прозвучало от жюри в адрес наших юных концертмейстеров и, конечно же, наших педагогов», - добавляет Екатерина.

Наша справка:

Открытый областной конкурс детских музыкальных школ и школ искусств России и Эстонии «Принаровье» много лет патронировал заслуженный артист России Вячеслав Лупачёв (Санкт-Петербург).В этом году конкурс посвящен его памяти. Проводится под эгидой Государственного академического Мариинского театра.

Светлана Зайцева