Покер набирает популярность в Восточной Эстонии

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Победителем крупнейшего покерного турнира Восточной Эстонии стал житель Йыхви Артём Урб.

25 ноября в Casino Grand Prix состоялся первый открытый чемпионат Йыхви по турнирному покеру, в котором приняли участие 42 игрока. Призовой фонд составил 6120 евро, который разделили восемь лучших игроков.

Победителем турнира стал местный покерный ас Артем Урб, который заработал, наряду с занявшим второе место Андрусом Сиимом, по 1603 евро. Третьим стал Сиим Пихла из Раквере, получивший 936 евро.

Соревнование проводилось в самом популярном во всем мире покерном формате - No Limit Texas Holdem. By-in составил 100 евро, в течение первых 120 минут были разрешены re-entry. В соревновании приняли участие: покерная элита Восточной Эстонии, гости из России и несколько лучших игроков Эстонии, во главе с действующим чемпионом Эстонии Кристо Эрала.

«Это был самый крупный покерный турнир, когда-либо проведенный в Восточной Эстонии», - прокомментировал событие менеджер по покеру Casino Grand Prix Меелис Якобсон. «Как и во всей стране, популярность покера в Восточной Эстонии постоянно растет, и наши крупные турниры вызывают повышенный интерес также у любителей покера из Ленинградской области. Верим, что следующий подобный турнир будет проведен с еще большим размахом,»- заявил Якобсон.

По информации организаторов