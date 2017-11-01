В Кохтла-Ярве прошел юбилейный турнир по вольной борьбе

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В субботу в Кохтла-Ярве прошел X турнир по вольной борьбе ”Kuldkaru open” (”Золотой медведь”), который собрал спортсменов из десяти стран.

Фото Евгения Капова, DELFI

В Ахтмеском легкоатлетическом холле, которому не в новинку принимать участников международных состязаний по различным видам спорта, были подняты флаги Великобритании, Республики Беларусь, Израиля, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Организатором турнира является спортивный клуб ”Kuldkaru”, борцы которого неоднократно становились обладателями золотых медалей на соревнованиях и турнирах самого высокого уровня. И не случайно участников турнира приветствовал символ клуба — Медведь.

Золотые медали турнира легли в копилку спортивных наград известных эстонских борцов Рагнара Каасика и Евгений Солтрука. Победитель турнира в весовой кат. 125 кг — Рагнар Касик. На пьедестал почета понимались спортсмены России, Израиля, стран Балтии.

Президент клуба ”Kuldkaru open” Сергей Меркулов отметил, что турнир проходил в острой конкурентной борьбе.

- Это выразилось в том, что в состязаниях участвовали спортсмены, которые являли призерами кадетских, юниорских и взрослых чемпионатов мира и Европы. В категории 97 килограммов чемпионом стал Раймонд Виргулис, который являлся участником Олимпиады в Лондоне 2012 года, — сказал Сергей Меркулов.

Олимпийская тема звучала на турнире ”Kuldkaru open”. Приветствуя участников соревнований, член Рийгикогу Валерий Корб прочитал заключительную часть ”Оды спорту” основателя современного Олимпийского движения Пьера де Кубертена — ”О, спорт, ты мир”!

На церемонии открытия было представлено красочное шоу: участников турнира приветствовали юные спортсмены и танцоры.

В ходе соревнований Молодежный портал ”SDparty” вел прямую трансляцию в Интернете, где комментировали бои Олимпийский чемпион по вольной борьбе, трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, многократный победитель кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Белоглазов, президент Эстонского союза борьбы Яанус Паевяли, другие почетные гости.

В ходе торжественной церемонии мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко тепло поздравила президента клуба ”Kuldkaru open” Сергея Меркулова и тренера Алексея Хапова с юбилеем турнира, вручила им цветы и благодарственные письма.

Евгений Капов