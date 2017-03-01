Гребцы соревнуются даже в «безводную» погоду

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Уже более 30 лет асы академической гребли имеют возможность тренироваться и состязаться круглый год благодаря гребному тренажеру Concept 2. Конкретно 25 ноября нарвские спортсмены достойно выступили на чемпионате Эстонии по гребле в помещении в Вильянди.

Иллюстративное фото.

Самые маленькие (2004 г.р. и младше, или С-класс) состязались на дистанции 3000 м. Воспитанники спортивной школы «Энергия» завоевали «золото» – у мальчиков Даниил Светланов и вслед за ним с серебряной медалью почти его тезка Дааниэль Ани, а у девочек Ульяна Сафонова. Причем, победа Даниила (время 11 мин 36 сек), который занимается греблей всего лишь год, стала, как отметил завуч «Энергии» Константин Вергун, приятной неожиданностью.

Спортсмены всех остальных возрастных групп соревновались на дистанции 6000 м. Здесь слабее оказались представители В-класса: Марат Карганов (2002 г.р.) занял 4-е место, а Глеб Форстиман – 6-е. Также и в А-классе Александр Ивлев сумел добраться лишь до 4-го места.

Среди женщин в легком весе (до 58 кг) Александра Кулицкая, которая сейчас учится в столичной Академии внутренних дел, но выступает за «Энергию», заняла 2-е место. При этом она – действующая чемпионка Эстонии на воде после победы 20 августа в Таллинне. В легком весе среди мужчин (до 72 кг) выступил именитый Михаил Куштейн (1999 г.р.), окончивший «водный» сезон двухкратным победителем Тартуской регаты (14-15 октября), и в очередной раз победил с временем 20 мин 16 сек.

Не менее именитая Ульяна Бородачева в абсолютной весовой категории стала второй. Вроде бы от нее можно было ожидать большего. Но дело в том, что, как объяснил Константин Вергун, в лодке на воде надо еще «тащить свой вес», а на тренажере это не требуется. То есть приобретают значение разноплановые навыки и включаются разные группы мышц. Может быть, поэтому совсем немного не хватило до медалей Никите Константинову (4-е место), который учится в Тарту, но опять-таки выступает за «Энергию».

Гребля в помещении получила всеобщее признание

Этот новый вид спорта (indoor rowing) оформился в 1981 году благодаря появлению тренажера Concept 2, оснащённого электронным табло, которое информирует о таких параметрах как мощность гребка, темп, пройденное расстояние, время и т.д. Начали устраиваться регулярные состязания, в том числе и международные, на уровне школ, городов и стран.

Первый чемпионат мира состоялся в Бостоне (в зале Гарвардского университета) в 1982 году. С тех пор эти престижные соревнования на дистанции 2000 м проводятся ежегодно именно в этом городе, куда съезжаются спортсмены из более чем 30 стран.

Эстония проводит 4 крупных соревнования по гребле в помещении. Вслед за нынешним ноябрьским нас ожидает в декабре чемпионат уезда Пярнумаа, в январе – международные соревнования «Альфа», которые проводятся обычно в Таллинне на дистанции 1000 м и в марте, как правило, в Нарве - состязания на классической дистанции 2000 м.

Сергей ТРОХАЧЕВ