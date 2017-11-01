Выставка "Равновесие": два художника, два стиля

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В субботу, 2 декабря, в 14 часов в Нарвском колледже ТУ откроются 2 персональные выставки - свои работы публике представят Ирина Юголайнен и Вадим Ерохин.

Нарвский художник, Вадим Ерохин, отметит своё 55-летие в кругу коллег и поклонников своего творчества.

Два художника, два разных мировоззрения и эмоциональных настроения, два стиля и направления живописи - акварель и масло. Все это кажется несовместимым, но уравновесилось в линию и уложилось в одну выставку.

Нарвских художников Ирину Юголайнен и Вадима Ерохина объединяет не только участие в рамках этой выставки, но и общая деятельностью в MTÜ «Kunsti Sadam». На их счету организация 3 международных лагерей художников, серия международных выставок «Встречи в Эстонии» и мастер-классов от известных художников.

На выставке Ирина Юголайнен представляет свою акварельную живопись, Вадим Ерохин - письмо маслом. Выставка приурочена к 55-летию Вадима Ерохина.

Работы художников в двух залах Нарвского колледже тартуского университета объединены символическим названием «Равновесие», которого они достигли, как баланс для следующего шага вперед.

PROSPEKT.EE по информации организаторов