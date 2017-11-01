Тартусцы привезут в Нарву песни Булата Окуджавы

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Сегодня, 30 ноября, в 18.00 в нарвском Доме народов пройдет концерт «Песни Булата Окуджавы». С концертом выступят гости из университетской столицы Эстонии Тарту Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн.

Эльмет – известный тартуский музыкант и звукорежиссер, автор аранжировок песен, выпускник Тартуского музыкального училища им. Х. Эллера. Ольга – сотрудник Тартуского университета, доктор наук в области медиа и коммуникаций, а также руководитель русской программы тартуского международного литературного фестиваля „Prima Vista“, который хорошо известен и у нас в стране, и далеко за пределами Эстонии. Также Ольга всю жизнь поет, занимаясь почти все свободное время музыкой и вокалом.

Именно благодаря фестивалю „Prima Vista“ и родился дуэт Ольги и Эльмета. «Говорят, любая инициатива наказуема… Поскольку наш фестиваль проходит всегда в начале мая, а 9 мая – день рождения Булата Окуджавы, у меня давно была идея вспомнить Окуджаву в этот день на нашем фестивале концертной программой, – рассказывает Ольга Эйнасто, – но пока я придумывала, кого бы пригласить в качестве исполнителя, команда фестиваля дружно решила, что этим исполнителем должна стать я сама. Наверное, в этом нет ничего удивительного, в нашем университетском городе возможно все, а на нашем фестивале поют и писатели, и поэты, и библиотекари, и доктора наук! Так, благодаря фестивалю, мы с Эльметом подготовили концерт, который очень тепло приняла тартуская публика и который теперь просят привезти и в другие города Эстонии. Мы будем рады представить наш концерт нарвитянам и будем очень стараться подарить всем душевный, полный красоты и легкой грусти, немного ностальгический вечер».

Эльмет Неуманн, который исполнит на концерте несколько переводов Окуджавы на эстонский, уверен, что это будет музыкальный вечер, где каждый сможет вспомнить и свои любимые тексты, и мелодии, и, конечно, подпевать исполнителям: «Это будут и очень известные песни Окуджавы о войне, о любви, о маме, о поиске смысла жизни и творчества. Мы представим и несколько песен, которые звучат довольно редко, возможно, кто-то даже услышит их впервые. И, конечно, украсят концерт песни на стихи Окуджавы, музыку к которым написал прекрасный композитор Исаак Шварц».

Билеты на концерт можно будет приобрести на входе, стоимость – 5 евро.

Любовь Владимирова