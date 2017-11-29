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Образование+Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел

Дата публикации: Сегодня, 17:42 Просмотрено: 36

+Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел

Стало известно, как будет выглядеть здание нарвского колледжа Академии внутренних дел МВД. Победителем признан проект TWIX от архитектурного бюро Kolm Pluss Üks. Торжественное открытие конвертов, на котором присутствовал министр МВД Андрус Анвельт и ректор Академии безопасности Катри Райк, состоялось 29 ноября. Подробности читайте в следующем номере газеты "Виру проспект".

 

"ВП"

Галерея

+Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел +Галерея. Выбран облик нарвского колледжа Академии внутренних дел

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