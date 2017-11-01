Медаль высшего достоинства становится у пловцов предметом коллекционирования

Дата публикации: Сегодня, 15:29 Просмотрено: 80

На одном из более чем 25 стартов «Нарвской осени».

Да, примерно так, если учесть, что юные спортсмены «Энергии» на традиционных республиканских соревнованиях «Нарвская осень 2017» 24 ноября завоевали ровно 10 золотых медалей.

В заплывах участвовали более 100 пловцов в 3-х возрастных группах из клубов Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Надо отметить, что эти соревнования включены в официальный календарь Федерации плавания Эстонии, и таким образом, все результаты также являются официальными.

Абсолютно лучшее время показал Демид Солодов (2003 г.р.), который проплыл 100 м вольным стилем за 54,66 сек. И он же еще раз стал первым на дистанции 100 м на спине. Насчитываем уже два «золота». А далее просто называем в алфавитном порядке остальных победителей с указанием в скобках дистанции и стиля, что статистически важно, так как победы были одержаны во всех стилях. Это Даниил Аппель (100, брасс), Егор Васильев (100, на спине), Артем Каалик (100, брасс), Каталина Ларикова (100, на спине), Артур Ласимер (100, вольный стиль, или кроль), Анастасия Малкова (100, баттерфляй), Диана Филипия (100, кроль) и Анастасия Фомичева (100, баттерфляй). Итого – 10 высших наград.

Предвидим скептические замечания: «Ну, конечно, дома и стены помогают!» Верно. Только вот непонятно, почему Демид Солодов в родных стенах и в родном бассейне победил лишь дважды, а в неродном Кохтла-Ярве трижды! Может быть, все дело в качестве подготовки?

Самое время вместе с завучем спортивной школы «Энергия» Константином Вергуном поблагодарить тренеров Сергея Изотова и Игоря Прусакова, а также фонд Eesti Kultuurkapital, который откликнулся на проект школы и обспечил надлежащую финансовую поддержку соревнований.

Ближайший самый главный старт – чемпионат Эстонии на коротких дистанциях 21-23 декабря в Таллинне, где ожидается исключительно мощная конкуренция, поскольку одна только дистанция порой собирает до 100 участников, которые уже успешно выполнили временной норматив и, следовательно, все претендуют на медали.



Сергей ТРОХАЧЕВ