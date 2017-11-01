На уроках физкультуры школьники больше не будут сдавать нормативы

Дата публикации: Сегодня, 10:08 Просмотренно: 43

Внедрить новую систему могут уже в следующем учебном году.

Как сообщает rus.err.ee, в будущем на уроках физкультуры оценки будут ставить не за то, сумел ли школьник выполнить тот или иной норматив, а за его личное развитие - соответствующий план сейчас разрабатывается в стенах Министерства образования и науки.

Об этом в среду, 29 ноября, пишет новостной портал ERR, отмечая, что ведомство в сотрудничестве с Лабораторией движения Тартуского университета собирается внедрить в школах Эстонии новую систему оценивания физических качеств уже в следующем учебном году.

Цель новой программы - отказаться от того, чтобы все ученики в обязательном порядке выполняли на уроках физкультуры одни и те же упражнения.

Главное, чтобы школьники больше двигались и развивали навыки движения, а на смену классическим оценкам может прийти упрощенная система.





rus.err.ee