Нарвские стрелки подтвердили свой высокий класс

Дата публикации: Сегодня, 12:07 Просмотренно: 50

Стрелки спортивной школы «Паэмурру» привезли 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей с юношеского чемпионата Эстонии в классе В (2001-2005 гг.р.), состоявшегося в Пыльва 19-20 ноября.

И действительно, доказали, что их успех в родном городе на открытом чемпионате Ида-Вирумаа 27-28 октября (см. НГ № 44 от 1.11.2017), когда они завоевали 12 золотых медалей, не случаен. Тем интереснее отметить и сопоставить если не все, то некоторые результаты.

Итак – винтовки. Артем Эрт победил в стрельбе из трех положений по десять выстрелов и тем самым улучшил свой результат: в октябре он был вторым. Среди девочек в этом же упражнении нарвские стрелки заняли весь пьедестал: чемпионкой стала Катрин Смирнова, 2-е место завоевала Анастасия Бобылева, 3-е место у Анастасии Олевич. По сравнению с октябрьским чемпионатом, Катрин и Анастасия Бобылева просто поменялись местами, а вторая Анастасия отвоевала «бронзу».

В стрельбе из малокалиберной винтовки в упражнении «30 выстрелов лежа» уже привычно захватили пьедестал юноши: Федор Секаев, Михаил Иванов и Дмитрий Романов. Девочки в этом упражнении упустили лишь «серебро», но не «золото» – та же Катрин Смирнова – и не «бронзу» – Анастасия Кушкова.

В стрельбе из пневматической винтовки (упражнение «40 выстрелов») наши мальчики и девочки стали лучшими в Эстонии, завоевав все призовые места. Называем победителей по принципу «сверху вниз»: Артем Эрт, Федор Секаев, Михаил Иванов и Анастасия Бобылева, Марика Финне.

Далее – пневматический пистолет. В упражнении «40 выстрелов» чемпионкой стала Александра Моисеева, повторив свой октябрьский успех, а серебряную медаль завоевала Дарья Землянухина.

В стрельбе из малокалиберного пистолета в упражнении «круглая мишень 30 выстрелов» у мальчиков 2-е место занял Артур Федоров, а третье - Егор Шахин. У девочек в этом же упражнении вновь победила Александра Моисеева. Иван Булаевский стал чемпионом в упражнении «появляющаяся мишень 30 выстрелов», и он же победил в скоростной стрельбе (60 выстрелов).

Таким образом, юные стрелки демонстрируют похвальную стабильность и остается лишь поблагодарить тренеров. Это – Александр Макаров, Андрей Михайлов, Светлана Немцова и Марина Семкина.

Сергей ТРОХАЧЕВ