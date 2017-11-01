13-летний нарвитянин в плавании брассом обошел почти всех взрослых

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Артем Каалик 2004 г.р. из спортивной школы «Энергия» завоевал серебряную медаль на дистанции 200 брассом среди мужчин в Тарту на международных соревнованиях Aura Open Cup, состоявшихся 11-12 ноября.

Демид Солодов – трехратный победитель соревнований на кубок Ида-Вирумаа.

Иными словами, 13-летний паренек сумел достойно показать себя в состязании со взрослыми спортсменами, которым за 18. На практике это возможно, как объяснил тренер Сергей Изотов. Допустим, юный пловец победил в своей возрастной группе, но показал при этом совершенно фантастическое время, которое позволило ему занять призовое место среди взрослых. Это означает, что в дополнение к золотой медали среди сверстников он получает еще одну медаль во взрослой группе. Добавим при этом, что на соревнованиях в Тарту пловцы стартовали все вместе, безотносительно возрастной группы, но согласно стартовому протоколу, который объединяет спортсменов разного возраста по их лучшим показателям за год.

Тот же Артем «взял» еще одно серебро, правда, уже в своей возрастной категории на 100 м брассом, уступив 3 секунды Карлу-Маттиасу Милку из Тарту, который установил рекорд соревнований – 1.10.66.

Хорошо проявили себя на этих соревнованиях, где участвовали также пловцы из России и Финляндии, Артур Ласимер (2004 г.р.), ставший трижды вторым – 2 раза на 50-метровке баттерфляем и вольным стилем и 1 раз на дистанции 100 м вольным стилем, – и Демид Солодов (2003 г.р.), занявший 3-е место на 100 м вольным стилем.

Через неделю Демид Солодов словно бы реабилитировался и стал подлинным героем соревнований на кубок Ида-Вирумаа, состоявшихся 17-18 ноября в Кохтла-Ярве.

Он победил на трех дистанциях: 100 и 400 м вольным стилем и 200 м на спине. Еще одно золото досталось Даниилу Аппелю (2003 г.р.), который выиграл дистанцию 200 м баттерфляем. Артем Каалик, как и в Тарту, вновь стал вторым на 100-метровке брассом, а среди девочек Анастасия Малкова (2004 г.р.) завоевала бронзовую медаль на 100 м баттерфляем.

Все эти ребята, как сказал завуч спортшколы «Энергия» Константин Вергун, будут участвовать в чемпионате Эстонии «на короткой воде» (т.е., на малых дистанциях), который состоится в декабре в Таллинне. Соревноваться пловцы будут в новом (открылся в сентябре) 25-метровом бассейне на ул. Сыле: знаменитый 50-метровый «Калев» пока еще пребывает в стадии ремонта.



Сергей ТРОХАЧЕВ