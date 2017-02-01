«Заглянем в глубины души нашей»

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В грядущий понедельник, 27 ноября, в православной церкви начинается Рождественский пост. Об этом важном времени в жизни православного христианина мы вновь беседуем с иеромонахом Алексием (Вишневским), и.о. благочинного храмов г. Нарвы, руководителем отдела религиозного образования и катехизации Нарвской и Причудской епархии.

По словам о. Алексия, в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе есть несколько старинных икон Рождества Христова. Вот одна из них. Фото: Лолита ВИНИЧУК.

- Отец Алексий, само название - Рождественский - уже говорит само за себя: пост посвящен приближающемуся Рождеству. Расскажите, пожалуйста, немного об его истории.

- Сорокадневный пост перед Рождеством Христовым начинается в день памяти святого апостола Филиппа, 27 ноября по новому стилю, почему еще называется «Филипповка», а заканчивается 7 января, в день Праздника Рождества Христова. Колыбель этого поста - древняя Галлия, сегодняшняя Франция. Здесь с V века есть упоминания о подготовительном посте до Рождества Христова. Несколько позже этот пост переходит в Рим и Италию, а затем в Англию. Рождественский пост на Западе со временем получает название «Адвента», что с латинского переводится как «приход», это приход Христа. На Западе Рождественский пост в VI веке становится уже традицией, на Востоке под влиянием Запада он в это же время только зарождается. Первое упоминание о Рождественском посте от 14 ноября дает Коптский календарь 8 столетия. В IX веке Рождественский пост становится общей традицией по всему Востоку.

- В чем сакральный смысл Рождественского поста, его значение и важность? И почему именно накануне Рождества православные должны поститься?

- Четыре тысячи лет ветхозаветные Патриархи и Пророки, весь мир в тяготах ожидали прихода Мессии. И поэтому Святая Церковь призывает своих верных детей к 40-дневному посту перед Рождеством Христовым. Это время мы должны провести в покаянии, молитве и внутреннем духовном приготовлении к приходу Мессии. Поэтому должны отказаться от светских развлечений и забав, а больше времени посвятить состоянию своей души. Венец такого приготовления к Рождеству Христову – Таинство Покаяния и Святое Причастие.

- В православном календаре в течение года есть немало постов. Какое место в их ряду занимает Рождественский пост? Чем он отличается от других?

- Рождественский пост - второй по своей значимости пост в церковном календаре, поскольку готовит нас к великому дню Рождества Христова. Этот пост не такой строгий, как Великий, но за несколько дней до Рождества Христова воздержание усиливается.

Главный смысл Рождественского поста — подготовка и размышление над великим Божиим даром – Рождеством Христовым. Делая это, мы удивляемся Божией любви к нам. Поэтому заглянем в глубины нашей души и спросим себя, как мы переживаем время Рождественского поста? Совершаем ли мы ежегодное молитвенное паломничество до Вифлеемского источника вечной жизни, который так светится зарей Рождества Сына Божия? Первое условие – это благочестиво провести время святого Рождественского поста. В духе молитвы, покаяния и исправления пролегает единственная дорога до неба, к которой призывали не только пророки Ветхого Завета, а и сам наш Спаситель Иисус Христос, и к которой сегодня призывает нас наша Святая Мать-Церковь. Второе условие – размышлять над тем, какими бы мы были на этой долине слез, если бы Христос Спаситель не пришел на землю. Благодарны ли мы Отцу Небесному за этот великий дар спасения, что он послал на землю в Лице Своего Единородного Сына. Третье условие – это Предрождественская Исповедь и Святое Причастие. Пусть ожидание пришествия на землю Божиего Сына будет временем особой общей молитвы в семьях и общинах, временем совершения добрых дел любви и милосердия.

- Расскажите, пожалуйста, о канонических правилах Рождественского поста. Есть ли для кого-то послабления в пост?

- Типикон, то есть церковный устав, приписывает воздержание от мяса, молока, яиц в течение всех 40 дней. Послабления даются больным, детям, беременным, людям, выполняющим тяжелую работу, путешествующим, военным, учащимся. Однако все это имеет смысл лишь в том случае, если мы являемся практикующими христианами, посещаем каждое воскресенье Божественную литургию, регулярно исповедуемся и причащаемся Святых Христовых Тайн. В противном случае следование всем гастрономическим ограничениям теряет всякий смысл и превращается в обычную диету. Хотелось бы пожелать нашим читателям в первую очередь начать с главного — посещать воскресную Литургию, читать каждый день Евангелие, исправлять свою жизнь. А потом уже можно попробовать и поститься так, как вас благословит священник. Лучше решать эти вопросы в индивидуальном порядке в беседе с ним, чтобы не брать на себя самовольных подвигов, могущих иметь негативные последствия для здоровья.

- Уверена, что многих волнует: а как быть с празднованием Нового года 31 декабря? С одной стороны, человек держит или пытается держать пост, с другой стороны - традиционный красивый и яркий праздник, остаться в стороне от которого просто невозможно! Как быть?

- Да, затронем очень болезненную тему для многих людей, не только для молодого поколения, но, к сожалению, также для людей среднего и даже пожилого возраста. В духовном смысле празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января - это по сути бесплодное празднование. Оно не приближает нас к Господу Богу, наоборот отдаляет, ведь мы нарушаем заповедь Святого поста, запрещающего веселую музыку, развлечения, танцы. Этой ночью многие впадают в тяжелые, смертельные грехи, а грех никогда не делает счастливым человека, семью, народ и отдаляет нас от Господа Бога, наводит на нас немилость в глазах Всевышнего. Такие празднования не приносят нам желаемых духовных плодов. Давайте поймем, что фужер шампанского, выпитый на Новый год, не изменит нашей судьбы, ситуации в семейной жизни, не даст нам и нашим детям здоровья, не вылечит телесные и душевные раны, не сделает нас богаче, добрее, счастливее, поэтому такое празднование - это просто иллюзия, утопия, напрасные надежды и ожидания.

- Отец Алексий, простите, ну, так строго!

- Да, я предвидел такую реакцию. Но мы должны быть честными.

У каждого есть право выбора, однако Церковь должна говорить только истину, не подстраиваясь под веяния века сего. За это и распяли Христа, что Его слово было слишком неприемлемо для многих. Христиане всегда останутся «малым стадом», и всегда мир будет не любить Церковь. Это еще предсказал Сам Спаситель.

Так что будем нести слово истины, а каждый уже пусть сам делает для себя выводы и принимает решения. Компромисс, толерантность не всегда соответствуют христианской духовности, наоборот - в отдельных случаях они даже являются грехом и таким, что ослабляет дух христиан, делая их равнодушными и легкомысленными к Святой Вере, а со временем и неверующими. Бывают в жизни ситуации, когда каждый из нас должен «задекларировать» свою веру, а также моральные устои и принципы нашего христианского «я».

Лучше проведем в молитве и духовной подготовке к великому христианскому празднику - приходу Сына Божьего в мир - первые дни нового года, а нашу радость и веселье оставим для главного — Рождества Христова. И получим великие духовные плоды.

Беседу вела Светлана Зайцева