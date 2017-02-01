Жизнь епархии

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Церемония награждения победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» прошла в нарвском Центре свободного творчества (ул. Вабадусе, 20).

Уже несколько лет Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (Россия) проводит этот международный конкурс в своих епархиях. Его тематика - православные праздники, Библейские сюжеты, «Христос и Церковь», «Мир духовный и мир земной», «Любимый храм», «Красота родной природы», «Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя семья, мои друзья».

В конкурсе «Красота Божьего мира» на региональном этапе Нарвской и Причудской епархии приняли участие ученики Воскресной школы Нарвского Воскресенского кафедрального собора, Нарвской Православной гуманитарной школы, Нарвской Кесклиннаской гимназии, Воскресной школы храма свв. Двенадцати Апостолов и Нарвского Дома детского творчества.

Победителями стали 18 работ в разных возрастных группах. Подавляющая часть из них отправлена в Москву — на заключительный этап конкурса.

В посёлке Лоо состоялся первый этап из серии турниров Христианской лиги по футзалу под девизом «Спорт против наркотиков!» В однодневном турнире участвовало шесть команд из Таллина, Йыхви, Силламяэ и Нарвы.

Нарвскую и Причудскую епархию представляло три команды - NPK (Епархильная сборная, капитан команды иерей Артемий Бондарев), «Восток» (братство трезвости, тренер и игрок команды протоиерей Сергий Львов), SNRK (Республиканский реабилитационный центр). Безоговорочную победу одержала Епархиальная сборная, выиграв все игры. Второе место заняла команда «Восток».

Епископ Нарвский и Причудский Лазарь встретился в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе с представителями образовательных учреждений Нарвы.

На встрече шел разговор о развитии сотрудничества между епархией и школами Нарвы, обсуждалась подготовка и проведение таких мероприятий, как конкурс чтецов и ежегодный концерт «Рождественская звезда».

Протодиакон Вадим Талаев,

клирик Нарвского Воскресенского собора