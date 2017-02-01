«Учитель русской словесности не может не говорить о Боге, о вере»

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Надежда Ивановна Иванова – известный в Нарве преподаватель русского языка и русской литературы. Почти 30 лет она работает в школе, которая называется Нарвский Языковой лицей. И вот уже одиннадцатый год является завучем Воскресной школы при храме Нарвской иконы Божией Матери.



И хотя Надежда Ивановна считает, что вопрос веры — глубоко личная тема для каждого человека, о которой сложно говорить вслух, я все же прошу Надежду Ивановну рассказать читателям «Благовестника» о том, что привело ее в церковь, какова была ее дорога к храму.

- Я выросла в семье военного. Там, где мы жили, не было ни молящихся, ни храмов, и в семье у нас вопросы религии не обсуждали. А я, как и подавляющее большинство людей моего поколения, была пионеркой, комсомолкой, членом КПСС, - говорит Надежда Ивановна. - Моя бабушка, которая была для меня образцом порядочности, доброты, рассудительности, латышка по национальности и лютеранка по вероисповеданию, тоже о вере своей не распространялась. Но с детства помню ее слова: «Надо жить с Богом в душе». До определенного времени я понимала только слова, но не их смысл.

А потом в жизни Надежды Ивановны случилась семейная драма – тяжело заболела ее мать.

- Это стало для меня тяжелым ударом. Врачи сказали, что ей уже ничем невозможно помочь. И когда мне везде отказали в помощи, я, чтобы обрести внутреннюю силу, обратилась к Богу, - рассказывает Надежда Ивановна. - Думаю, подобное случается со многими людьми: увы, именно горе заставляет человека сознательно наконец-то переступить порог церкви.

Шел сложный 1995 год. Надежда Ивановна жила в Эстонии, ее мама – в России. Перевести ее к себе казалось практически неразрешимой задачей. «Но все у нас получилось. Когда я пришла в ДГМ с документами, подтверждающими вид на жительство для мамы, которая до этого была лишь пару раз у нас в гостях в Эстонии, мне не поверили, что такое возможно. Но самое главное, - продолжает Надежда Ивановна, - что моя мама прожила с нами еще 11 лет! Это было чудо для всех нас. И тогда я сказала: Господи, Ты есть, Ты услышал меня, и я не отступлюсь от Тебя. Поэтому я в храме».

Но есть, говорит Надежда Ивановна, еще одно обстоятельство, которое привело ее к Богу.

- Я - учитель русского языка и, подчеркиваю, русской литературы, которая всегда говорила о воспитании духовности, о христианских ценностях, о грехе и покаянии, прощении и милости. Преподавать ее без знания Библии, Евангельских заповедей, церковных догматов в принципе можно, но это будет всего лишь на уровне сюжетной линии. Если же учитель берется раскрыть нравственные, духовные идеи, которые пронизывают великие произведения русской классической литературы, тогда непременно надо говорить о Боге, о христианском опыте Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Гоголя, Толстого…Поэтому, например, когда мы приступаем к изучению «Преступления и наказания», я пишу на доске два слова: Бог есть. Вот с этой позиции Федора Михайловича Достоевского (именно его позиции в данном случае!) мы и будем рассматривать идейное содержание великого романа и всего творчества писателя.

- Вы считаете, современные школьники готовы к восприятию русской классики под таким углом?

- Почему же нет?! Я работаю с ребятами с 4 по 12 класс; может быть, мне повезло, но я вижу: они не равнодушны к этим вопросам. Да, порой я замечаю скепсис, но усмешек – никогда. Пожалуйста, аргументируйте свою позицию – предлагаю я своим ученикам. И они (конечно, в первую очередь старшеклассники) довольно откровенно высказывают свою точку зрения. Если ученики убеждены в обратном, их никто не принуждает считать так, как преподаватель. Но на идейное содержание произведения они все же должны смотреть, учитывая мировоззрение писателя.

Как учитель, я не ставлю задачу обратить их в веру. Я сама достаточно светский человек. И считаю, что все, что касается веры, это настолько личное, что об этом можно и не говорить. Но есть вещи, которые христианин по духу демонстрирует своим поведением: например, совестливость, ощущение чувства стыда, желание не унижать, а поддерживать, стремление к духовному самообразованию...

- Но есть ли у нашей молодежи потребность души найти свою дорогу к вере?

- Я не берусь ответить на этот вопрос. Знаю, что большинство из них крещеные, могут прочитать молитву «Отче наш», вижу, носят крестики. И могут ввернуть словечко о заповедях. Когда спрашиваю, какая для вас самая главная, как правило отвечают: не убий, не укради, возлюби ближнего своего. Мне жаль, что не вспоминают: почитай отца твоего и мать твою. Что тут поделаешь… Надеюсь, это придет к ним позже.

Когда мы изучали «Мастера и Маргариту» Булгакова, я спросила двенадцатиклассников, не хотят ли они задать вопросы священнику, чтобы лучше разобраться в убеждениях Булгакова. Они приняли это предложение с воодушевлением, и мы пригласили на урок священника (естественно, с разрешения родителей и администрации школы). Наши дети много путешествуют, и, конечно же, обращают внимание: в любом отеле европейской страны в номере обязательно лежит Библия. Знают, например, что в списке 100 самых знаменательных книг современности на втором месте стоит Библия, а в числе 50-ти самых любимых авторов значится Достоевский. И это статистика XXI века.

Есть, говорит Надежда Ивановна, и еще один, чисто «практический» аспект, который должен учитывать учитель русской словесности:

- Например, в 6 классе мы изучаем поэму Лермонтова «Мцыри». И учитель не может не объяснить, что такое монастырь, исповедь, обет, кто такой отшельник, иначе восприятие сюжетной линии будет затруднено.

- Со своим шестым классом, где у меня сейчас классное руководство, - продолжает Надежда Ивановна, - в Пасхальные дни мы ходили в храм (это было сделано с предварительного согласия родителей), слушали лекцию матушки о Пасхе, поднимались на колокольню, звонили… Мне показалось, что детям это было интересно и нужно.

- А что за дети приходят в воскресную школу при храме Нарвской иконы Божией Матери?

- В большинстве своем это ребята из семей наших прихожан, редко кто приходит со стороны. Практика показывает: если родитель не будет участвовать в жизни храма, все усилия школы по приобщению ребенка к вере сойдут на нет. Жизнь в Церкви, жизнь по заповедям Божиим – это нелегкий путь, духовный, интеллектуальный, нравственный. Он нелегок даже для взрослого человека и требует больших усилий. Сегодня у нас в школе работают 5 групп: подготовительная (начиная с 5 лет), младшая, средняя, старшая и юношеская (возрастной предел - 18 лет). Наши ученики изучают основы православия, Закон Божий, основы христианской нравственности, у них есть урок музыки и урок изобразительной деятельности. Но начинается все, конечно, с присутствия на воскресной Литургии – дети и их родители обязательно вместе.

Светлана Зайцева