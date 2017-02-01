Спросите у священника. Кто такой духовник?

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Порой читаешь в классической литературе: «И он поехал к своему духовнику»… Это какой-то особый разряд священнослужителей? И бывают ли духовники у современных людей? Кто ими становится?

Елена

На вопрос нашей читательницы отвечает клирик Нарвского Воскресенского собора, заведующий отделом по связям с общественностью Нарвской и Причудской епархии протоиерей Андрей Васильев:

- Духовник (кстати сказать, это слово произносится с ударением на и) – это человек, облеченный духовным саном, который имеет богатый жизненный опыт, опыт духовной жизни, который сам свою жизнь направил в правильное русло. Имея за плечами опыт, он может стать руководителем чьей-то жизни.

Вероятно, каждый из нас на каком-то этапе сталкивается с тем, что не может разобраться в какой-то жизненно важной проблеме, возникает необходимость, чтобы кто-то мудрый посмотрел на это со стороны. И мы вверяем себя в руководство опытного наставника.

Главная составляющая наших взаимоотношений с духовником – это степень доверия. К выбору своего духовника мы должны подходить очень сознательно и с определенной мерой осмотрительности и осторожности. Как к выбору лечащего врача. Но духовный сан при этом не имеет значения. Вашим духовником может стать, например, и монахиня.

Духовник – это ваш очень близкий друг, человек, который в курсе всех аспектов вашей жизни, он вхож в вашу семью. Хотя этот человек может жить и не в одном городе вместе с вами. Он дает вам советы, но не требует беспрекословного повиновения. И не надо думать, что вы, имея духовника, можете снять с себя ответственность за тот или иной поступок.

К сожалению, надо признать, что на данном этапе человеческой цивилизации таких людей – духовников - становится все меньше.