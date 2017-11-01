Министерство образования и науки приглашает к разговору

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Зачем нужно менять нынешнюю организацию обучения? Скольких учащихся и школ непосредственно касаются планируемые изменения? На эти и другие вопросы, связанные с изменениями в законе об основной школе и гимназии, можно будет получить ответы на инфосеминаре, в котором примут участие представители министерства и центра Rajaleidja, в понедельник, 27 ноября, в Нарве.

Министерство образования и науки вместе с центром Innove Rajaleidja приглашает учителей и родителей на встречу, на которой планируется подробнее рассказать о запланированных изменениях в закон об основной школе и гимназии и ответить на вопросы аудитории.

Дополнительную информацию можно получить на странице Министерства образования и науки.

Встреча состоится в понедельник, 27 ноября, с 16 до 19 часов, в Нарвском колледже Тартуского университета (Raekoja plats 2, Нарва, аудитория 202).

Во встрече примут участие вице-канцлер министерства Март Лайдметс, спецпедагог центра Rajaleidja Татьяна Мяэкиви и руководитель центра Rajaleidja Майре Мериоя.

Мероприятие пройдет на русском языке.

Желающих принять участие просим зарегистрироваться здесь.





