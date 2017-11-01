«Нарва Трансу» до Лиги Европы ногой подать

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Окончание футбольного сезона всегда являлось хорошим поводом для беседы с президентом «Нарва Транса» Николаем Бурдаковым по поводу итогов и планов главной команды нашего города. Вашему вниманию обещанное нами ранее интервью с бессменным руководителем нарвского клуба.

Николай Бурдаков, президент «Нарва Транса»

- Николай Константинович, закончился сезон 2017. Каким он стал для «Нарва Транса»? Что получилось, а что нет, с вашей точки зрения?

- Если сравнивать с предыдущими тремя сезонами, то я думаю, мы сделали шаг вперед, заняв пятое место после таллиннских команд. Можно пошутить, что завоевали титул «чемпиона провинции». Это один из плюсов. Всегда хочется лучшего и большего, но на это влияют и объективные, и субъективные причины. У нас молодая команда, и выкладываться полностью в каждом матче молодым игрокам еще сложно. Отсюда и нестабильность в игре. Их класс пока не позволяет им играть на уровне с опытными игроками команд – лидеров эстонского чемпионата. Необходимо время, для того, чтобы они росли и прибавляли в своем футбольном развитии. Вторым положительным моментом является тот факт, что основу нашей команды составляли местные игроки, которые и добились нынешнего позитивного результата.

- Можно ли в этом плане выделить кого-то отдельно, причем, не только из нарвских парней, но и из так называемых легионеров?

- Если говорить о команде в целом, то я считаю, и не только я, что лучшим игроком был наш опытный вратарь Артур Котенко, который отыграл весь сезон достаточно стабильно. Можно смело говорить о том, что на данном этапе он является одним из лучших вратарей Премиум лиги. Что касается остальных игроков, то у всех были свои всплески и спады. Из легионеров неплохо проявили себя Денис Поляков, Илья Ферапонтов. Конечно, от них хотелось бы большего. Но они появились в статусе новых игроков, да и команда была еще не так сыграна, именно поэтому им не совсем удалось проявить свои лучшие качества в полной мере. Из молодых ребят, воспитанников нашего клуба, можно отметить Георгия Тунева и Максима Черезова. Кстати, оба являются членами сборной Эстонии U-19 (тренер Олег Курочкин). Ребята периодически выходили в основном составе и в их активе есть неплохие игры.

- Что можете сказать по поводу нынешнего уровня Премиум лиги? Не стал ли он ниже, по сравнению с недалеким прошлым?

- Я бы не сказал, что он стал ниже. Уровень достаточно высокий. Подравнялись команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. По сути дела, проходных игр в этом сезоне не было. Аутсайдер запросто мог выиграть у лидера, и таких случаев было не один и не два. Именно поэтому добиться очков с каждым соперником было непросто, и можно сказать, что средний уровень чемпионата вырос.

- Настало время межсезонья. Чем будете заниматься в подготовительный период?

- Команда соберется 15 декабря. Сейчас все ребята отдыхают. Кто-то уйдет из команды, кто-то придет. В каждом клубе происходят эти естественные процессы. Однозначно, надо как минимум усиливать команду. Молодые игроки на год повзрослели, почувствовали порох «мужского» футбола. Надеемся, что и отдача от них будет выше, чем в минувшем сезоне. В то же время они должны понимать, что только с помощью целенаправленной и упорной работы они смогут прибавлять и подтягиваться к уровню своих старших коллег, быть с ними наравне.

Уже традиционно мы начнем с подготовки к рождественскому турниру по мини-футболу. В январе в таллиннском холле пройдет зимний турнир на большом поле под крышей. Предстоит около 6-и игр с командами Премиум лиги. Также в планах 2-3 спарринга. Когда и с кем - пока еще не решили. После встречи с тренером мы обсудим подготовку команды, тогда и появится конкретика. Что касается популярных и престижных предсезонных товарищеских встреч с питерским «Зенитом», которые имели место в прошлые годы, то этот вопрос пока еще тоже находится в стадии рассмотрения.

Тренер Адьям Кузяев.

- Можно ли сейчас уже говорить о том, что главный тренер Адьям Кузяев останется у руля команды и в предстоящем сезоне?

- Да, можно. В понедельник мы встречались с ним. Он остается главным тренером команды и 15 декабря приступает к работе. В первую очередь, надо доукомплектовать состав и начинать готовить команду к сезону.

- Понятно, что сейчас у всех заслуженный отпуск, и все-таки, можно уже сейчас что-то конкретное сказать по отдельным игрокам, и в частности, по Артуру Котенко?

- Буквально на днях Артур продлил контракт с нашим клубом еще на один год, чему мы очень рады. Надеюсь, что эта радость взаимна, и условия контракта устраивают обе стороны.

Артуру Котенко

Сам игрок прокомментировал это событие на официальном сайте клуба следующим образом.

Артур Котенко:

- От предстоящего сезона - только самые большие ожидания. Уверен, что получится выступить достойно и побороться за медали. В свою очередь, готов выкладываться по максимуму и приносить пользу команде, ведь есть мотивация и силы, чтобы показывать свою лучшую игру. Впереди нас ждет интересный сезон, и возможность сыграть в Лиге Европы.

Н.Б. - На сегодня, по инициативе, исходившей с нашей стороны, команду покинул достаточно молодой игрок Герман-Гурий Львов. Немного не получается у него показать то, что мы от него ожидали. И, в большей степени, это касается игровой дисциплины, не должной самоотдачи в игре. Мы говорим ему спасибо и желаем успехов в развитии футбольной карьеры.

- На финише сезона, можно сказать, прогремели две новости по поводу объединения двух таллиннских клубов «Левадия» и «Инфонет» и исключения из Премиум лиги из-за финансовых проблем нашего соседа по уезду силламяэского «Калева». Ваш взгляд на эти неординарные события в эстонском футболе?

- Я на своем футбольном веку видел многое. Периодически в эстонском чемпионате появлялись новые команды, исчезали старые. Были известные болельщикам со стажем таллиннские «Садам», «Лантана», ТФМК и другие. Мне кажется, чтобы клубы в Эстонии существовали, должны быть люди, которые могли бы сохранить то, что было ранее. Получается как? Вдруг появляются большие деньги, потом они исчезают. Это очень сложный момент. Люди привыкают к хорошему, а потом оказывается, что все не так уж и хорошо. В итоге происходит то, что и произошло с «Калевом».

- Произошедшее можно рассматривать, как некий бонус «Трансу» в спортивном плане?

- Когда исчезают команды, тем более крепкие команды, а «Инфонет» еще в прошлом сезоне был чемпионом, то это однозначно минус как в целом для чемпионата, так и для каждого его участника в отдельности. Только в серьезной конкуренции может вырасти уровень футбола. Просто когда команда строится только за счет каких-то денег и подбора игроков определенного уровня, это всегда чревато отрицательными последствиями для клуба.

- Можно ли рассматривать нынешнюю непростую ситуацию в Силламяэ в качестве определенной площадки для совместного сотрудничества в рамках уезда, учитывая сильные многолетние футбольные традиции города-соседа?

- Трудно сказать. Лучшие игроки «Калева», на данный момент, станут предлагать себя другим командам, в большей степени, столичным. Игрокам среднего уровня будет непросто найти себе место под эстонским футбольным солнцем. А будет ли это сотрудничество… не думаю. У меня уже витала когда-то идея объединить весь футбол Ида-Вирумаа в единую цельную систему. И мы уже были близки к этой цели. Но у людей вдруг появляются какие-то деньги, и сразу все намерения куда-то исчезают. На сегодня я не вижу, что это возможно.

- В недавнем своем программном обращении президент «Левадии» Виктор Левада озвучил цели и задачи уже объединенного клуба, достичь и выполнить которые будет достаточно нелегко, даже учитывая прошлые и нынешние заслуги и «Левадии», и «Инфонета». Также, по традиции, он высказал очередную критику в адрес Эстонского футбольного союза и лично его президента Айвара Похлака по поводу не лучших, по его мнению, отношений между тремя сильнейшими таллиннскими клубами и ЭФС. Как вы, немножко со стороны, смотрите на эту щепетильную ситуацию?

- Во всех трех таллиннских командах, в их числе и «Нымме Калью», уровень игроков, в принципе, одинаковый. Повысит ли объединение двух, или даже трех клубов ( а такой вариант тоже рассматривался) общий уровень новоявленной команды, для меня большой, большой вопрос. В эстонском чемпионате нет таких игроков, которые реально могли бы усилить кого-либо конкретно.

- И еще один момент. Не скажется ли большое количество внезапно появившихся «безработных» местных игроков на представительстве легионеров в командах в плане его уменьшения?

- Я уверен, что каждая команда будет искать усиление за счет легионеров. Другое дело, насколько это получится - найти нужных игроков на определенные позиции. И дело здесь не только в финансах. Но то, что работа в этом направлении будет вестись и уже ведется, это точно. Легионеров меньше не станет. Наоборот, есть смысл принять положение, когда одного легионера можно будет менять на другого в течение матча. Сейчас это не разрешено.

- Возвращаясь, опять же, со слов президента «Левадии», к некоему конфликту столичных клубов с ЭФС по поводу деятельности последнего, как дела у «Транса» в этом направлении?

- Если честно, я не знаю, на что они жалуются. Мне трудно сказать. Есть проблема судейства, с которой и мы периодически сталкиваемся в рамках чемпионата. Она существует и ее надо решать. Если говорить в целом, то Эстонский футбольный союз очень хорошо поработал в плане развития своей структуры. Просто огромное количество команд для нашей маленькой страны в различных лигах, да и популярность футбола растет с каждым годом, особенно среди детей, девушек. А какие-то моменты, которые надо корректировать, регулировать…они всегда присутствуют в любом деле.

- И наконец, о главном! Нарвских болельщиков очень волнует, будет ли «Нарва Транс», исходя из последних клубных событий в эстонском футболе и окончательных перемещений в итоговой турнирной таблице чемпионата, уже в следующем 2018 году представлен в престижной и финансово интересной Лиге Европы?

- В этом плане, еще одним плюсом прошедшего сезона является тот факт, что мы попали в весеннюю стадию розыгрыша Кубка Эстонии. Как известно, обладатель Кубка автоматически становится участником Лиги Европы, в данном случае 2018 года. И в связи с тем, что «Инфонет» ушел из чемпионата Эстонии, то следующая команда, которая может претендовать на участие в этом европейском турнире по итогам чемпионата, кроме обладателя Кубка, это команда, занявшая 4 место, на которое официально и переместился «Транс» после известных событий. Так что, если Кубок Эстонии не выиграет команда, находящаяся ниже 4-го места или из других лиг, то мы, вместе с «Левадией» и «Нымме Калью», будем представлять Эстонию в Лиге Европы. «Флора», ставшая чемпионом 2017, соответственно, будет играть в Лиге чемпионов. Такая информация у меня есть и, в частности, от президента ЭФС Айвара Похлака. Пока не на бумаге, но на словах есть.

- На минувшей неделе вы снова официально стали членом Нарвского городского собрания, а до этого - членом комиссии по культуре и спорту. Пару вопросов к вам как к президенту клуба, так и к депутату. В прошлом сезоне на радость болельщиков над трибунами стадиона «Калев Фама» появилась крыша. Что новенького ожидать в будущем на этом спортивном объекте? И как обстоят дела с появлением нового футбольного поля на территории школьного стадиона 6-й школы (бывшей 9-й)?

- У меня появилась идея все-таки закрывать на холодное время года искусственное поле стадиона «Калев Фама» специальным куполом. В Таллинне уже есть 2-3 подобных спортивных сооружения, в том числе, и у клуба «Инфонет» в Ласнамяэ. Но это зависит не только от моего желания. Попробуем. Может у нас все-таки получится осуществить эту идею и в Нарве.

Что касается стадиона у 6-й школы, то осенью конкурс выиграла фирма «Лемминкяйнен», и, по условиям конкурса, к середине ближайшего лета она должны сдать объект. Финансирование полностью соответствует требованиям, которые выдвинула фирма. Так что стадион будет.

- И опять вернемся немножко к «Зениту». В уходящем году в Нарве на сборах находились две юношеские команды из зенитовской Академии. Какое впечатление у них осталось от Нарвы, и от базы «Нарва Транса», в частности? Планируется ли продолжение этого перспективного во всех отношениях сотрудничества?

- Подобные события это очень хорошая реклама городу, нашему клубу. В плане футбольного развития они представляют большой интерес и для юных игроков, и для тренеров. Уровень наших гостей очень серьезный. Тренировочной базой они остались довольны. Был даже разговор о том, что они у себя в Санкт-Петербурге, порой, не могут позволить себе подобного. Так что очень надеемся, что наши связи будут развиваться.

- Ну, и к финалу нашей беседы: что пожелаете нарвским болельщикам?

- Да, порой мы играем нестабильно. Были два обидных поражения-провала в прошедшем чемпионате, но несмотря ни на что хотелось бы, чтобы болельщики приходили на стадион. Их поддержка нужна всегда, в любую погоду. Хочется поблагодарить их за прошедший сезон. Некоторые матчи были достаточно зрелищными благодаря и им тоже. Приходите на футбол! Болейте за «Нарва Транс»! Тем более, что теперь это единственная команда из Ида-Вирумаа, представленная в эстонской Премиум лиге, а даст бог, и снова в Лиге Европы.

Беседовал Евгений РОГОВ

Фото: ФК Нарва Транс, Brit Maria Tael – Soccernet.ee