Наши гимназистки разрушили миф о сильно пьющих русских

В хмурые осенние дни недалеко от Раквере на базе детского летнего лагеря Pariisi Puhkeküla две гимназистки Нарвского Языкового лицея — Надежда Портянко и Елизавета Забарина — собрали подростков 15-18 лет из Эстонии, Венгрии и Нидерландов. Эта встреча стала возможной благодаря проекту международного молодёжного обмена Don’t Be Afraid of Being Different («Не бойся быть другим»), прошедшего в рамках программы Erasmus+. А нарвские 11-классницы стали его авторами и исполнителями.

Участники из Венгрии, Голландии и Эстонии нашли общий язык.

Главной темой проекта стали молодёжные субкультуры, а среди участников были представители таких субкультур, как косплей, хип-хоп, K-pop, воркаут, и других. Цель обмена заключалась в разрушении стереотипов у молодых людей и преодолении барьеров в общении с теми, кто от них чем-то отличается.

Сверстники из разных стран знакомили друг друга со своими молодежными течениями, показывали презентации. Так, увлекающиеся косплеем Панни и Лута из Венгрии демонстрировали изготовленные вручную костюмы героев аниме. Георгий из Эстонии, представлявший субкультуру LARP, обучал желающих основным приёмам боя на мечах. Таисия и Диана из Эстонии показывали музыкальные видео корейских поп-групп.

Один из дней проекта был полностью посвящён созданию фильмов в смешанных командах. Лучшим фильмом была признана работа под названием «Сквозь объектив», выполненная в комедийном жанре и показывающая, насколько не соответствуют действительности существующие в мире представления о русских, эстонцах, итальянцах, венграх или голландцах. К примеру, эстонцы были представлены необщительными и нелюдимыми, итальянцы – шумными, экспрессивными и буквально помешанными на национальной еде, венгры – склонными к воровству (может быть, такой стереотип навеян большим цыганским сообществом, проживающим на территории Венгрии), а русские – употребляющими большое количество алкоголя. Однако к концу молодёжного обмена участники из Венгрии и Голландии признались, что за время проекта их представления о русских и эстонцах изменились: на самом деле они оказались очень общительными, позитивными, отзывчивыми и не склонными к дурным привычкам людьми.

В ходе вечеров, посвященных тому или иному народу, ребята рассказывали о культуре и традициях своих стран, знакомили с некоторыми блюдами национальной кухни. Оказалось, что в Голландии велосипедов больше, чем людей, а в Венгрии проходит лучший в Европе семидневный музыкальный фестиваль Sziget, который посещают более 400 тысяч меломанов со всего мира. На голландском вечере всем очень понравилось угадывать значение пословиц, дословно переведённых на английский язык, а на венгерском – все были рады попробовать хлебный пудинг. В свою очередь, гости были счастливы посетить эстонскую сауну.

Общение в лагере под Раквере проходило на английском языке. По словам участников, в первое время понимать друг друга им мешал языковой барьер, да и уровень разговорного английского языка у всех был разный, хотя венгры и голландцы говорили на нем более свободно. Но уже на второй день общий язык был найден, и по вечерам многие проводили время в интернациональных группах: играли в настольные игры, смотрели фильмы, слушали музыку и просто общались. Любопытно, что за эту неделю не только местная молодежь подтянула свой английский, но и гости разучили несколько эстонских и русских слов. «Это был наш первый самостоятельный опыт проведения подобного мероприятия. Было сложно, но результат того стоил», - поделилась впечатлениями одна из организаторов проекта Елизавета Забарина.

В результате молодёжного обмена участники получили новые знания и научились быть более терпимыми по отношению к другим людям, а организаторы получили опыт интернационального общения и работы с малознакомой аудиторией.

Помощь в подготовке и проведении проекта его авторам оказали организаторы курса по написанию проектов SPREAD! и тренинга «От идеи до проекта» Наталья Махнова и Юлия Дем, руководитель по интересам Нарвского Языкового лицея Мария Ловягина, а также лидер проекта от эстонской группы Елена Кордончук.

Надежда ПОРТЯНКО, гимназистка Нарвского Языкового лицея