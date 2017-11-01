Родителей дошкольников беспокоит неправильное произношение учителей эстонского языка

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В понедельник 20 ноября в Нарвской горуправе прошёл инфочас, который провела руководитель отдела культуры Виктория Лутус. Вместе с ней на вопросы журналистов отвечала заместитель по вопросам образования Лариса Дегель.

Виктория Лутус и Лариса Дегель: молодёжь предпочитает работать в щколе, а не в детском саду, поэтому труднее подобрать кадры именно садикам.

Групп языкового погружения в Нарве всё больше

В Нарве всё более востребованными становятся группы погружения в эстонский язык. Их в городе 36 против 31-й в 2016 году. Уже 12 из 18 детских дошкольных учреждений предлагают такую образовательную услугу. Центр погружения при INNOVE ведёт мониторинг всех этих групп, и хотя для учителей отсутствуют обязательные формальные критерии, требования по квалификации и владению эстонским на уровне С1 остаются. «Перед открытием каждой новой группы мы проверяем, пройдено ли обучение педагогами, есть ли у них необходимая квалификация. Работаем в тесном контакте с Центром языкового погружения при INNOVE», - говорит Виктория Лутус. В ноябре этого года учителя языкового погружения сами сели за парты - в небольших группах они каждую субботу занимаются правильным произношением. Проблему вскрыли опять же специалисты INNOVE, хотя были уже и отдельные нарекания со стороны родителей дошколят.

С1 или «эстонский как родной»

В детском саду «Солнышко» метод языкового погружения используется в 7 группах, и, по словам директора Хели Адамович, идеальным преподавателем для детей является носитель языка с педагогическим образованием. Но в реальной жизни это не всегда возможно. Родители в чём-то правы, тихо критикуя педагогов, говорящих с их чадами с сильным акцентом, далеким от настоящего эстонского произношения.

По словам г-жи Адамович, проблемы есть и у тех преподавателей, которые имеют категорию C1. По результатам всё того же государственного экзамена они набрали, скажем, только 60 баллов, а не все 100. То есть, такие педагоги получили за свою категорию С1 не отлично, а только «троечку». Хели Адамович сетует, что такой педагог не может всё время говорить с детьми на эстонском, и ему приходится переходить на русский.

По словам Ларисы Дегель, необходимость научить учителей правильному эстонскому имеется, но решение этой проблемы не такое простое. Специалистов, которые могли бы компетентно преподавать фонетику, можно сосчитать по пальцам одной руки, и живут они в Тарту и Таллинне. По словам г-жи Дегель, уровень владения языком выше всё-таки в школьном звене: школы «вытягивают» лучшие кадры из тех же детских садиков.

Сергей БАШИЛОВ