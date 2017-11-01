Дом, в котором живёт радость

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Под таким названием прошел 18 ноября в нарвском центре культуры Geneva большой праздничный концерт, которым закончилась целая серия программ, посвящённых празднованию 65-летнего юбилея Нарвского Дома детского творчества.

В праздничном концерте приняли участие многие воспитанники НДДТ. Фото: Софья Боборенко

Выступая с приветственным словом, директор Дома Галина Мольдон отметила, что с каждым годом все больше и больше детей приходят заниматься в НДДТ, и все больше людей приходит на концерты его воспитанников. А в этот раз не все желающие даже смогли попасть на праздник — все билеты были распроданы! В итоге зал был переполнен, люди стояли в проходах. Что, конечно, нисколько не отразилось на атмосфере праздника.

В юбилейный год некоторые кружки Дома творчества уже отметили или еще собираются отмечать свои круглые даты: 25-летие театра-студии «16.komnata» (реж. О. и В. Катунцевы), 20-летие танцевальной студии «Varjud» (преп. Н. Сутырина, Е. Кисин), 25-летие студии парикмахерского искусства «Сreative stuudio» (преп. Е. Кастерпалу) и 10 - летие танцевальной студии «Liigutus» (преп.С. Шелепенькина).

Но нарвский Дом детского творчества не только сохраняет прежние успешные программы и кружки, но также принимает на работу молодых педагогов и открывает новые направления деятельности, актуальные в современном мире.

Уже много лет Дом детского творчества является организатором различных мероприятий, которые стали известны не только в стране, но и за рубежом. Это международный шахматный турнир, посвященный Паулю Кересу, российско-эс- тонский фестиваль молодежного видео-творчества «Тушите свет», международный молодежный фотофестиваль «Pilk», открытый республиканский молодежный театральный фестиваль «Ералашка», фестиваль «Танцевальная весна», конкурс молодых дизайнеров «Зимняя феерия», конкурс молодых парикмахеров.

А недавно НДДТ подписал соглашение о сотрудничестве с Домом детского и юношеского творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Нарвский ДДТ постоянно меняется и внешне, за последние пять лет была полностью закончена реконструкция здания, заменено оборудование и мебель, появился зимний сад.

В этом году городские власти сделали НДДТ подарок: новое освещение обрела автомобильная парковка. Но у администрации дома уже есть идея для подарка себе к следующему юбилею: хотелось бы, чтобы на территории возле ДДТ появился детский парк отдыха.

Особые слова благодарности перед концертом прозвучали в адрес педагогов за их усилия по созданию в Доме творчества уютной и доброжелательной атмосферы и бескорыстную, с полной отдачей работу.

Софья Боборенко