Турнир памяти Геннадия Лаврентьева, нарвского шашиста и шахматиста

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2014 год. Геннадия Леврентьева поздравляет председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов.

4 ноября 2017 года прошел шашечный турнир, посвященный памяти выдающегося руководителя нарвского клуба - им. Сокова, Геннадия Лаврентьева, который ушел из жизни в ноябре 2016 года.

Молодое поколение может знать его только по публикациям нарвских газет, касающихся шашек и шахмат, и по самим соревнованиям. Клуб им. Сокова располагался в здании, в котором сегодня находится Китайский ресторан; здесь всегда было людно и играли лучшие шашисты и шахматисты города.

Лаврентьев сам участвовал в соревнованиях и выступал в роли судьи. Соревнования проходили каждую субботу и воскресенье. На базе этого клуба в 1996 году создан шахматный клуб «Каисса». Долгое время Лаврентьев проводил соревнования, где разыгрывалось личное первенство клуба, кубок клуба «Каисса» по шашкам и шахматам.

Соревнования традиционно проводятся по выходным дням и в настоящее время. С первых дней у клуба возникли трудности с помещением и они остаются до сих пор, хотя наш клуб является двукратным серебряным призером среди клубных команд Эстонии и трехкратным чемпионом Эстонии среди клубов по шахматам.

4 ноября клуб "Каисса" совместно с клубом "Спортуна" провели соревнования по шашкам в молодежном центре, где приняли участие 20 шашистов, в том числе гости из г. Выру. Cудил соревнования вице-чемпион г. Нарвы по шахматам КМС Эдуард Коновалкин, трехкратный чемпион Эстонии в игре за клуб.

Соревнования прошли по швейцарской системе 5 туров.

Победители среди мужчин

1 место - Ивар Силен;

2 место - Евгений Цуканов;

3 место - Марьена Вайно, все - гости из Выру.

Победители среди мужчин

1 место - Глафира Орлова;

2 место - Маргарита Семенова;

3 место - Моисейчик Галина, нарвитяне.

Все победители награждены памятными медалями и дипломами.

В офисе клуба "Каисса" также прошли соревнования памяти Геннадия Лаврентьева: 4 ноября - по быстрым шахматам и 5 ноября - по блицу.

Победители по быстрым шахматам

1 место - Юрий Гаврилов;

2 место - Эдуард Толмачев;

3 место - А. Сальников.

Победители по блицу

1 место - Эдуард Толмачев;

2 место - Юрий Гаврилов;

3 место - Евгений Тихонов, также награждены дипломами и медалями.

Для нас Геннадий Лаврентьев был и останется ярким, одаренным шашистом, призером первенства мира по 100-клеточным шашкам. Помним и чтим...

Янис Сумарок, президент шахматного клуба "Каисса".







