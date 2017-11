Идея гимназии обретает очертания

Дата публикации: Сегодня, 16:09

Так, во всяком случае, следовало из доклада вице-мэра Вячеслава Коновалова «О соглашении между Министерством образования и науки и городом Нарвой», представленного в финале рекордного по длительности заседания городского собрания 7 ноября.

Похоже, что затянувшиеся дебаты по поводу государственной гимназии обретают смысл: гимназия будет создана.

Место

Этот вопрос уже решен. Для строительства нового учебного корпуса город, как уже сообщала наша газета, безвозмездно выделил в пользу государства участок по адресу ул. Пушкина, 29а, 31 и 33. Дома эти выглядят весьма неприглядно, производят впечатление абсолютной заброшенности и, откровенно говоря, так и просятся на снос. После подписания Соглашения обеими сторонами, как отметил Вячеслав Коновалов, решение о передаче земли по указанному адресу, принятое еще на заседании горсобрания 21 сентября, обретет силу закона. Город обеспечит владельцам находящихся поблизости гаражей доступ к их собственности, так, чтобы не была затронута территория гимназии.

Лингвистический аспект и число учащихся

В будущей гимназии, как следует из пункта 10 Соглашения, смогут получать образование учащиеся, для которых родной язык не обязательно эстонский, но и русский или какой-либо иной. На практике это означает, что если учащийся получил основное образование на русском языке, то и в гимназии он может выбрать для себя тот же вариант, но с учетом общереспубликанских требований для гимназий, то есть 60:40. Таким образом, обучение только на русском языке, за которое, в частности, ратовал депутат Рийгикогу, а теперь и Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин, исключается.

По инициативе депутатов, озвученной на вышеупомянутом заседании 21 сентября, будущая гимназия должна вмещать не 800, как предполагалось ранее, а 900 учащихся, что и записано в Соглашении. Скорее всего, как просчитала горуправа, именно столько гимназистов появится в городе к моменту открытия нового учебного заведения в сентябре 2022 года.

Организация спорта - за чей счет?

В этом наболевшем вопросе остаются неясности. Как писала наша газета (№ 39 от 27.09.2017), с одной стороны, министр образования Евгений Осиновский во время визита в Нарву заявил, что спортивные сооружения не могут возводиться на средства, выделяемые для реорганизации гимназий (а почему, собственно?). С другой стороны, представитель Министерства по государственной недвижимости Индрек Риисар, посетивший Нарву в сентябре, сказал, что правительство как будто готово построить в будущей гимназии спортивный зал.

Проект Соглашения, представленный Вячеславом Коноваловым 7 ноября, не предусматривает, однако, строительство такого зала. Более того, Министерство предложило городу решить этот вопрос своими силами. Между тем, очевидно, что городской бюджет просто не потянет расходы на возведение современного, снабженного надлежащим оборудованием спортивного зала. И, конечно, было бы верхом нелепости распределять гимназистов на уроки физкультуры по уже имеющимся площадкам: там и без того плотное расписание, и к тому же добавится бесполезная трата времени на дорогу.

Как быть? По поводу строительства спортзала с Министерством образования предстоит договариваться отдельно. По мнению Коновалова, вполне вероятно, что государство изыщет другие источники для финансирования строительства спортивного зала, без которого немыслима не то что гимназия, но и обычная школа.

Последнее, важное

На заседании 7 ноября депутаты приняли отставку городской управы, в том числе и Вячеслава Коновалова, вице-мэра по вопросам образования. Формально он, будучи уже частным лицом, мог и не дожидаться окончания почти шестичасовых выборов комиссий, перемежаемых чередой отменно длинных перерывов. Но дождался и исполнил свою обязанность, подтвердив оправданность известного тезиса - last but not least (последнее, но не менее важное).

Сергей Трохачев