SA Innove поддержит организаторов курсов для учителей

ОбразованиеSA Innove поддержит организаторов курсов для учителей
Целевое учреждение SA Innove в понедельник открыло прием ходатайств от организаторов курсов повышения квалификации и базового обучения учителей, в рамках которых университеты и профильные организации смогут ходатайствовать о выделении им субсидий на общую сумму 500 000 евро от Европейского социального фонда и от Эстонского государства.
Как пояснила руководитель центра постоянного обучения SA Innove Маарья Парве, от заявителей ждут проектов, которые внесли бы разнообразие в предлагаемые учителям возможности дополнительного обучения.
«Учителя, принявшие участие в курсах обучения, прошедших прошлые туры финансирования, оценили их как очень полезные для педагогической деятельности. Мы надеемся, что и на этот раз авторы курсов смогут предложить проекты, эффективно поддерживающие профессиональное развитие учителей как разносторонних специалистов», - отметила Парве в переданном BNS сообщении.
В туре подачи ходатайств смогут принять участие университеты и частно-правовые юридические лица, чьи учебные программы соответствуют требованиям стандарта дополнительного обучения.
Намечаемые проекты должны быть посвящены темам охватывающего образования, безопасности и душевной гигиены. Дополнительное обучение учителей должно помочь им также повысить навыки обращения с новейшими разработками в сфере инфотехнологии, обучить их приемам самоанализа, повышения компетенции учителей.
Из числа вузов о выделении субсидий смогут подать ходатайства Тартуский университет и Таллиннский университет.
Тур приема ходатайств SA Innove проведет в сотрудничестве с Министерством образования, он будет открыт до 17 часов 8 января. Подавать ходатайства вузы и частно-правовые лица должны в электронной среде Innove — E-toetus.
11 и 18 декабря в Innove состоятся консультации на тему регистрации и подачи ходатайств по этой теме. Для участия в них также можно зарегистрироваться на домашней странице учреждения.
BNS
Дежурный по городу
Задай вопрос городскому художнику...
27 ноября встречу с прессой проведет городской художник Денис Полубояров....
В мире
МОК объявил дату заседания по вопросу допуска России к...
МОК объявит свое решение 5 декабря....
США стали чаще отказывать в визах гражданам России...
Госдепартамент США отчитался об отказах в туристических визах....
Есть анекдот!
Жена мне говорит:...
Жена мне говорит: - Мы с тобой нигде не бываем! - Ладно, - говорю. ...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
23 ноября заканчивается прием работ на конкурс об осени....
Приглашаем принять участие в конкурсе “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
В Нарве могут появиться еще одна школа и «шоколадные»...
У нас в гостях - DJ Red, в миру - Виталий Шепелев....
Инвесторы ждут подходящего момента...
О планах строительства двадцатиэтажки в Нарве на месте бывшего детского сада....
Жители Нарвы процветают, а Ивангород еще недавно стоял в...
New York Times описывает жизнь по обе стороны границы. ...