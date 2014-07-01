SA Innove поддержит организаторов курсов для учителей

Дата публикации: Сегодня, 15:18

Целевое учреждение SA Innove в понедельник открыло прием ходатайств от организаторов курсов повышения квалификации и базового обучения учителей, в рамках которых университеты и профильные организации смогут ходатайствовать о выделении им субсидий на общую сумму 500 000 евро от Европейского социального фонда и от Эстонского государства.

Как пояснила руководитель центра постоянного обучения SA Innove Маарья Парве, от заявителей ждут проектов, которые внесли бы разнообразие в предлагаемые учителям возможности дополнительного обучения.

«Учителя, принявшие участие в курсах обучения, прошедших прошлые туры финансирования, оценили их как очень полезные для педагогической деятельности. Мы надеемся, что и на этот раз авторы курсов смогут предложить проекты, эффективно поддерживающие профессиональное развитие учителей как разносторонних специалистов», - отметила Парве в переданном BNS сообщении.

В туре подачи ходатайств смогут принять участие университеты и частно-правовые юридические лица, чьи учебные программы соответствуют требованиям стандарта дополнительного обучения.

Намечаемые проекты должны быть посвящены темам охватывающего образования, безопасности и душевной гигиены. Дополнительное обучение учителей должно помочь им также повысить навыки обращения с новейшими разработками в сфере инфотехнологии, обучить их приемам самоанализа, повышения компетенции учителей.

Из числа вузов о выделении субсидий смогут подать ходатайства Тартуский университет и Таллиннский университет.

Тур приема ходатайств SA Innove проведет в сотрудничестве с Министерством образования, он будет открыт до 17 часов 8 января. Подавать ходатайства вузы и частно-правовые лица должны в электронной среде Innove — E-toetus.

11 и 18 декабря в Innove состоятся консультации на тему регистрации и подачи ходатайств по этой теме. Для участия в них также можно зарегистрироваться на домашней странице учреждения.

BNS