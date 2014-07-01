Найди нас в:
Редакция "ВП" и "НГ" Подписка на "ВП" и "НГ" Реклама в "ВП" и "НГ" Недвижимость

Образование
Лучшим проектом на Хакатоне признано мобильное приложение для туристов

Дата публикации: Сегодня, 21:07

Главный приз медиа-хакатона, проходившего в Нарве, достался авторам мобильного приложения, которое поможет туристу самостоятельно знакомиться с городом по созданному именно для него маршруту.

 

Лучшим проектом на Хакатоне признано мобильное приложение для туристов

Награждение победителей Хакатона в Нарве. Фото: Елена Полуэктова

Творческое соревнование, в котором участвовало 11 команд, проходило 3 дня и закончилось в воскресенье. Подарков на церемонии награждения оказалось солидное количество, и все без исключения участники радовались, что смогли продуктивно поработать над своей идеей в столь располагающей обстановке.

Главная же награда, премия в 1000 евро, досталась одной из самых молодых по возрасту участников команде - Shortwalk. Shortwalk - это четыре молодых человека, двое из них — нарвские гимназисты, оба по имени Егор.

Проект-победитель нацелен на путешественников. Как пояснил нашему корреспонденту Егор Лаптев, учащийся 12-го класса Кесклиннаской гимназии, Shortwalk работает над приложением, которое помогает создать туристический маршрут для человека, оказавшегося в незнакомом городе и располагающего ограниченным ресурсом времени.

- Ты отмечаешь точки, по которым хотел бы погулять, оговариваешь время, и «машина» выдает тебе маршрут. Если ты задерживаешься на каком-то объекте и не выдерживаешь графика, она предупреждает тебя об этом, - говорит Егор.

Чем это приложение отличается от уже действующих, например, Google Maps – один из наиболее часто задаваемых команде вопросов.

- С помощью нашего проекта маршрут под твои интересы будет построен в 1 клик, - отвечают парни из Shortwalk. - Этот выбор осуществляется или с помощью фильтров, или через вопросы, которые тебе будут заданы.

Авторы проекта полагают, что их приложение будет способствовать развитию туризма, в том числе и в Нарве. Но все же оно может быть использовано в любой точке планеты.

Работа над проектом, отмечает Егор Лаптев, будет продолжена, так что судьба денежного приза уже определена: «На разработку и рекламу!».

Татьяна Завьялова

 

Подробнее читайте в следующих номерах наших газет

Лучшим проектом на Хакатоне признано мобильное приложение для туристов

 

Читайте также:

В Нарве прошел Хакатон. Простите, что? Хакатон...

 

 

Похожие новости
Комментарии (0)
Добавление комментариев:
Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + два (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Поворчим немного

Вандалы в супермаркете...

Нарвский супермаркет, час пик. Стою в довольно длинной очереди в кассу.  ...

0 2152 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Дежурный по городу

В планах развития - порт Кулгу, транзитная трасса и ратуша...

Традиционный инфочас для прессы провел Георгий Игнатов....

1 211 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

0 124 / Подробнее...

США стали чаще отказывать в визах гражданам России...

Госдепартамент США отчитался об отказах в туристических визах....

0 140 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Жена мне говорит:...

Жена мне говорит: - Мы с тобой нигде не бываем! - Ладно, - говорю. ...

0 217 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина

3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Продам автомобиль Reno-Master

Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.

Искусственные цветы на все случаи жизни!

Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.

Покупаем подержанные автомобили

Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.

Натяжные потолки.

Натяжные потолки. Дешево. 58416143

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Дрова колотые и сложенные"

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644

Изготовление дверей и ворот

Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.

Наполнитель/подстилка для кошек

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Берёзовые веники

Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.

Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома

Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Культурная афиша

Культурная афиша

Культурная афиша для наших читателей на 18-21 ноября.

Городские мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Киноафиша

Маленький вампир

(2017) мультфильм, ужасы, фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Лига справедливости

(2017) фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Матильда

(2017) драма, история, триллер

Очень плохие мамочки 2

(2017) комедия, приключения

Мы – монстры

(2017) мультфильм, ужасы, комедия, семейный

Пила 8

(2017) ужасы, триллер, криминал, детектив  
Вся афиша кино

Наши конкурсы

23 ноября заканчивается прием работ на конкурс об осени....

Приглашаем принять участие в конкурсе “Нарва — осени столица».  ...

2 591 / Подробнее...
Все материалы рубрики

От редакции

Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...

Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....

0 985 / Подробнее...

Проект "Важно знать". Первый выпуск...

Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....

0 1667 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Выбор редакции

Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель сразу двух музеев...

Заведующая отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский...

0 814 / Подробнее...

Аварийное отключение электричества: кто виноват и что...

В октябре, в городе Нарва, было несколько отключений электричества....

0 728 / Подробнее...

Руководители Нарвской больницы: «дайте нам правильный...

C ответами на вопросы выступили Олев Силланд и  Пилле Летюка. ...

0 758 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100