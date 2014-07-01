Лучшим проектом на Хакатоне признано мобильное приложение для туристов

Дата публикации: Сегодня, 21:07

Главный приз медиа-хакатона, проходившего в Нарве, достался авторам мобильного приложения, которое поможет туристу самостоятельно знакомиться с городом по созданному именно для него маршруту.

Награждение победителей Хакатона в Нарве. Фото: Елена Полуэктова

Творческое соревнование, в котором участвовало 11 команд, проходило 3 дня и закончилось в воскресенье. Подарков на церемонии награждения оказалось солидное количество, и все без исключения участники радовались, что смогли продуктивно поработать над своей идеей в столь располагающей обстановке.

Главная же награда, премия в 1000 евро, досталась одной из самых молодых по возрасту участников команде - Shortwalk. Shortwalk - это четыре молодых человека, двое из них — нарвские гимназисты, оба по имени Егор.

Проект-победитель нацелен на путешественников. Как пояснил нашему корреспонденту Егор Лаптев, учащийся 12-го класса Кесклиннаской гимназии, Shortwalk работает над приложением, которое помогает создать туристический маршрут для человека, оказавшегося в незнакомом городе и располагающего ограниченным ресурсом времени.

- Ты отмечаешь точки, по которым хотел бы погулять, оговариваешь время, и «машина» выдает тебе маршрут. Если ты задерживаешься на каком-то объекте и не выдерживаешь графика, она предупреждает тебя об этом, - говорит Егор.

Чем это приложение отличается от уже действующих, например, Google Maps – один из наиболее часто задаваемых команде вопросов.

- С помощью нашего проекта маршрут под твои интересы будет построен в 1 клик, - отвечают парни из Shortwalk. - Этот выбор осуществляется или с помощью фильтров, или через вопросы, которые тебе будут заданы.

Авторы проекта полагают, что их приложение будет способствовать развитию туризма, в том числе и в Нарве. Но все же оно может быть использовано в любой точке планеты.

Работа над проектом, отмечает Егор Лаптев, будет продолжена, так что судьба денежного приза уже определена: «На разработку и рекламу!».

Татьяна Завьялова

Подробнее читайте в следующих номерах наших газет

Читайте также:

В Нарве прошел Хакатон. Простите, что? Хакатон...