Дата публикации: Сегодня, 15:44

15 февраля в 19:00 в "Концертном доме Geneva "и 16 февраля в 19:00 в "Культурном Центре Кохтла-Ярве " состоится большой сольный концерт Катерины Голицыной - "Одна на миллион"!

Сегодня она знаменита и востребована. Двенадцать сольных альбомов, с десяток премий «Шансон года», авторские сборники, дуэты с легендарными исполнителями, неизменное участие во всех значимых фестивалях, певица, композитор, телеведущая программы «Звездный пасьянс» на Шансон ТВ – это всё о ней. Всего лишь один эпитет позволяет безошибочно определить, о ком идет речь. Стоит где-нибудь обронить фразу «Бессовестно счастливая», как все сразу понимают, что речь идет о Катерине Голицыной.

Летом 2017 года Катерина выпустила свой 12-й сольный альбом "Одна на миллион". Песни, из которого уже успели полюбиться широкой публике, такие как «Фамилия», «Одна на миллион», «Это не слезы», «Настоящая».

Так же не обойдется и без всеми любимых хитов, получивших народное признание, таких как «Бессовестно Счастливая», «Какая дама пропадает», «Май», «Попутчик», «Никому не говори», «Поздновстреченный», «Не буду никогда одна» и многие другие.

В композициях, которые создает Катерина, объединились черты шансона и эстрадной музыки. Тексты песен нередко рассказывают о трудных жизненных ситуациях, сложной судьбе и личных переживаниях лирического героя. При этом многие песни исполнительницы, поэтичные и образные, посвящены размышлениям о жизни и любви.





Два с половиной часа любимых хитов, живой звук и, конечно же, замечательная атмосфера.

Не пропустите!

Билеты в продаже в Piletilevi.



