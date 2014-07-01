Вандалы в супермаркете...

Дата публикации: Сегодня, 15:00

Нарвский супермаркет, час пик. Стою в довольно длинной очереди в кассу, передо мной женщина с внучкой лет четырех, обе симпатичные, прекрасно одетые, и я наблюдаю за ними от нечего делать.

Корзина стоит у ног бабушки, в ней еще пакет с продуктами из другого магазина. Девчушка наклоняется к корзине, возится там, отклеивает с одной из покупок ценник и аккуратненько наклеивает его на пол. Увидев это, бабушка неожиданно грубо кричит на внучку: «Ты что, с ума сошла?» Жестко, думаю я, ведь девочка еще совсем маленькая.

С другой стороны, этот супермаркет – мой самый любимый (нарочно не называю его, чтобы не обвинили в скрытой рекламе). Причем привлекает не только действительно широкий выбор продуктов, но и доброжелательные работники, неизменно вежливые. Только изредка я вижу их лица хмурыми – например, когда они обнаруживают в торговом зале сливочное масло, небрежно заброшенное кем-то в отдел с носками, мороженое среди печенья или ценники, наклеенные куда попало - на автоматические весы, на пол и на стоящие рядом контейнеры для мусора.

Исходя из этого, резкий окрик бабушки вроде бы понятен, но… как только она обнаруживает, что внучка склеила ценник с продуктов не из нашего, а из другого магазина, она сразу успокаивается. Ценник же остается на полу. Пожалев уборщицу, решаю отодрать его сама, пока он не прилип намертво. Но как только я наклоняюсь, малышка мгновенно ставит ножку на ценник и с любопытством смотрит на меня своими милыми глазками. Вслед за ней с удивлением уставилась на меня и бабушка.

Признаться, я растерялась на несколько секунд, но затем сообщила бабушке, что, поскольку клеить ценники на пол – не что иное, как мелкий вандализм, я собираюсь позвать охранника. «Олечка, убери, пожалуйста, ножку», - сказала бабушка, глядя на меня с презрением, и порядок был водворен. Но я подумала о том, что, увы, в нашей жизни наблюдается все та же «разруха в головах», о которой говорил булгаковский профессор Преображенский и до сих пор неясно – как с этим бороться?

Антонина Вредная