Спорт+Галерея. Шахматные звезды Балтийского моря выиграла команда из России
Награды для победителей турнира. Фото: Елена Полуэктова
Международный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря" выиграла команда из России. Второе место у команды из Литвы, третье место заняла команда сборной Эстонии, в состав которой вошли Алексей Гаранин и Арина Полуэктова из г. Нарвы.
Команда сборной Эстонии на пъедестале. Фото: Елена Полуэктова
В каждой возрастной категории проходило награждение победителей.
Турнир до 12 лет выиграли Арина Полуэктова ( среди девочек ) и Денис Андрияшкин ( среди мальчиков), ученики Нарвской Пяклимяэской гимназии.
Турнир до 16 лет выиграл Кирилл Чукавин из Таллинна.
Результаты всех участников турнира можно посмотреть здесь.
Фотогалерея Елены Полуэктовой
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