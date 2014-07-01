Боксеры клуба "Конкиро" едва ли не поголовно стали чемпионами страны

ОбществоБоксеры клуба "Конкиро" едва ли не поголовно стали чемпионами страны
Или, если быть точным, на открытом чемпионате Эстонии по кикбоксингу, состоявшемся 4-5 ноября в Таллинне, нарвские спортсмены сформировали "золотую десятку".
Бойцы Конкиро - 10 чемпионов и 4 серебряных призера с тренером Сергеем Тимофеевым (фото клуба Конкиро).
Это был чемпионат по версии К-1 среди молодежи до 14 лет. Прибыли 127 спортсменов из Эстонии, Латвии и Литвы. От нарвского клуба "Конкиро" участвовали 14 мальчиков и девочек, распределенных по 4 возрастным группам.
Во всех 12 весовых категориях боксеры начали с 1\4 финала, следовательно, каждый провел по три боя. Нарвитяне показали отменную технику и абсолютно все дошли до финалов. Решающие поединки с латышскими, литовскими, а также эстонскими спортсменами из других клубов выявили десять чемпионов республики. Ими стали Ярослав Хохлов, Ярослав Венсон, Эдгар Менд, Илья Скрипкин, Илья Степанов, Иван Степанов, Александра Джикаева, Алекс Сабинин, Илья Скальнов, Владислав Кралов – поистине "великолепная десятка"!
Но это еще не все. Оставшие четверо – Даниил Гевеллер, Анатолий Мурин, Артём Чуев и Илья Куксов – завоевали серебряные медали, причем, как отметил президент клуба и тренер Сергей Тимофеев, практически в равных боях.
Илья Скальнов получил специальный приз за лучшую технику, а клуб "Конкиро" занял, что совершенно естественно, первое место по количеству чемпионов.
Воспитанники клуба, известные чемпионы мира и Европы Андрес Ойтсар и Даниил Гайдук, перешедшие во взрослую возрастную категорию, могут быть спокойны – смена у них есть, и смена весьма достойная.
Сергей ТРОХАЧЕВ
Дежурный по городу
Реформа налогообложения. Задай вопрос специалисту!...
Как вступающий с нового года расчет подоходного налога коснется пенсий?...
Задай вопрос директору Департамента развития и экономики...
13 ноября встречу с прессой проведёт г-н Георгий Игнатов....
В мире
В центре Стокгольма сгорел многоквартирный дом...
Утром во вторник в многоквартирном доме начался пожар....
Индийский суд начинает рассмотрение апелляции эстонских...
Понедельник начнется рассмотрение кассационных жалоб эстонских судовых охранников....
Есть анекдот!
Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью...
Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью "ППП". Стала размышлять, что бы это...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
Мы объявляем новый конкурс!...
Мы объявляем новый конкурс: “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
Мария Сморжевских-Смирнова, руководитель сразу двух музеев...
Заведующая отделом Таллиннского городского музея «Дом-музей Петра I и Таллиннский...
Аварийное отключение электричества: кто виноват и что...
В октябре, в городе Нарва, было несколько отключений электричества....
Руководители Нарвской больницы: «дайте нам правильный...
C ответами на вопросы выступили Олев Силланд и Пилле Летюка. ...