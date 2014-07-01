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Общество
Боксеры клуба "Конкиро" едва ли не поголовно стали чемпионами страны

Дата публикации: Сегодня, 15:57

Или, если быть точным, на открытом чемпионате Эстонии по кикбоксингу, состоявшемся 4-5 ноября в Таллинне, нарвские спортсмены сформировали "золотую десятку".

 

Боксеры клуба "Конкиро" едва ли не поголовно стали чемпионами страны

Бойцы Конкиро - 10 чемпионов и 4 серебряных призера с тренером Сергеем Тимофеевым (фото клуба Конкиро).

 

Это был чемпионат по версии К-1 среди молодежи до 14 лет. Прибыли 127 спортсменов из Эстонии, Латвии и Литвы. От нарвского клуба "Конкиро" участвовали 14 мальчиков и девочек, распределенных по 4 возрастным группам.

Во всех 12 весовых категориях боксеры начали с 1\4 финала, следовательно, каждый провел по три боя. Нарвитяне показали отменную технику и абсолютно все дошли до финалов. Решающие поединки с латышскими, литовскими, а также эстонскими спортсменами из других клубов выявили десять чемпионов республики. Ими стали Ярослав Хохлов, Ярослав Венсон, Эдгар Менд, Илья Скрипкин, Илья Степанов, Иван Степанов, Александра Джикаева, Алекс Сабинин, Илья Скальнов, Владислав Кралов – поистине "великолепная десятка"!

Но это еще не все. Оставшие четверо – Даниил Гевеллер, Анатолий Мурин, Артём Чуев и Илья Куксов – завоевали серебряные медали, причем, как отметил президент клуба и тренер Сергей Тимофеев, практически в равных боях.

Илья Скальнов получил специальный приз за лучшую технику, а клуб "Конкиро" занял, что совершенно естественно, первое место по количеству чемпионов.

Воспитанники клуба, известные чемпионы мира и Европы Андрес Ойтсар и Даниил Гайдук, перешедшие во взрослую возрастную категорию, могут быть спокойны – смена у них есть, и смена весьма достойная.

 

Сергей ТРОХАЧЕВ

 

 

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