Шахматные сражения начались

Общество / СпортШахматные сражения начались
Международный молодежный командный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", уже восьмой по счету, открылся 5 ноября в Нарвском Доме детского творчества празднично и весело.
На правах хозяина Эстония выставила две команды, а Россия (конкретно Санкт-Петербург), Латвия, Литва и Финляндия – по одной. В течение пяти дней команды поочередно сыграют друг с другом. На сей раз почетным гостем турнира стал гроссмейстер Алексей Широв из Риги, один из сильнейших шахматистов планеты, добившийся в 1998 году права на матч с Гарри Каспаровым. Алексей Широв, который приехал в Нарву первый раз, дал сеанс одновременной игры на 28 досках и убедительно победил, выиграв 26 партий. Четырем юным шахматистам, включая Рихарда Ага из Нарвы удалось, однако, добиться ничьих.
В составе эстонских команд надо отметить несомненных фаворитов – мастера ФИДЕ Алексея Гаранина и неоднократную чемпионку страны в младших возрастах Арину Полуэктову.
Мэр города Тармо Таммисте в приветственном слове подчеркнул, что Нарва не только родина Пауля Кереса (1916-1975), памяти которого посвящен турнир. Здесь сложились очень крепкие традиции, действуют шахматные клубы, появляются яркие имена. В общем в Нарве есть возможности для творческого поиска в одной из древнейших игр.
Хотелось бы остановиться на замечательном документальном фильме о Пауле Кересе. Дело в том, что этот фильм раз и навсегда развенчивает шаблонное представление об этом великом шахматисте как о "вечно втором". Интересно, риторически спрашивает диктор, а кто же имеет честь быть "вечно первым"? Действительно, пора бы распроститься с изрядно надоевшим штампом. Да, Пауль Керес, многократный чемпион Эстонии, трехкратный чемпион СССР, участник 11 шахматных Олимпиад и 5 турниров претендентов, не стал чемпионом мира, хотя неоднократно был близок к этому. Но для многих поколений шахматистов он был и останется Мастером и Учителем, символом стабильности и надежности. Что и отметил Алексей Широв, для которого книга Кереса о ста избранных партиях, с семилетнегог возраста сделалась настольной.
Сергей ТРОХАЧЕВ
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