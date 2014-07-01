«Весь этот джаз» теперь в осенней Нарве

Дата публикации: Сегодня, 10:46

Выдающиеся исполнители из девяти стран в течение четырех ноябрьских дней (8–11) будут выступать на трех площадках города и ознаменуют старт новой традиции — нарвского фестиваля IDeeJazz.

Дмитрий Вергун, Тармо Таммисте и Олег Писаренко рассказали о грядущем джазовом фестивале на брифинге для журналистов.

Нарвский джаз-клуб, которым руководит много лет Борис Петрович Паршин, хорошо известен в городе, имеет свою устойчивую аудиторию и регулярно готовит все новых и новых профессионалов, как отметил на брифинге для журналистов мэр Тармо Таммисте. У города отличные контакты с Петербургом, вообще с Россией, откуда ежегодно приезжают ведущие исполнители.

IDeeJazz пройдет одновременно в двух городах

И вот теперь, по инициативе известного композитора и музыканта Олега Писаренко, добавляется еще IDeeJazz — мероприятие, аналогичное одноименному тартускому, которое проводится уже 7-й год. Здесь, в Тарту, Олег живет с семьей, здесь многие годы руководил джазовым отделением музыкального училища. Однако сам он родом из Нарвы, «абсолютно нарвский человек», как признался в одном из интервью, на протяжении пяти лет организует джазовые концерты в Нарвском колледже, где таким образом сложился второй джаз-клуб.

«Эта музыка меняет состояние человека, меняет ощущение мира» — сказал на брифинге Олег. То, что было доступно лишь в крупных центрах, теперь стало возможным в Нарве. Интересно, что оба фестиваля — тартуский и нарвский — пройдут в одни и те же дни, и некоторые исполнители выступят в двух городах. Таков был замысел Олега — объединить Нарву и Тарту «на глобальной карте музыкальной культуры посредством известного международного фестиваля».

Кто приедет впервые?

Заместитель заведующего Отделом по образованию, культуре и спорту Нарвской мэрии Дмитрий Вергун заметил, что благодаря именно грядущему джазовому событию Нарва заняла подобающее место в российских и западных СМИ, так что есть все основания рассчитывать на продолжение традиции.

Кого же мы увидим в Нарве? Сначала о тех, кто посетит Эстонию в первый раз. Новый Роттердамский джазовый оркестр исполнит композицию, посвященную 75-летию восстановления Роттердама после бомбардировки во Второй мировой войне. Будет играть датский гитарист и композитор, создатель «магической музыки» Якоб Бро, выпустивший уже 13 альбомов. Приедет тромбонистка и вокалистка Обри Логан из США, победительница крупнейшего в мире джазового конкурса в Монтрё, обладательница уникального голоса с диапазоном в 4 октавы. Года через два, уверен Олег Писаренко, она станет суперзвездой, и тогда уже трудно будет ее пригласить, но сейчас, пока она на подъеме, «мы ее перехватили». Марокканская певица Оум представит свой последний альбом «Zarabi», большинство песен к которому, насыщенных идеей «хрупкой свободы», она написала сама.

Знакомые лица

Из числа тех, кто бывали в республике, выступит квартет трубача и пианиста-виртуоза Себастьяна Студницкого, основателя и музыкального директора Берлинского XJAZZ фестиваля, который в Нарве представит альбом «KY organic». В составе американско-финской группы «Дух Нового Орлеана» (Spirit of New Orleans) будет играть трубач Лерой Джонс и петь вокалистка Триша Бутте. Обрадует поклонников лучшая польская певица Анна Мария Иопек, более миллиона пластинок которой раскуплено в мире. Для нее один из дней нарвского фестиваля совпадет с национальным праздником: 11 ноября Польша отметит 100-летие независимости.

Прибудет живая легенда российского джаза — заслуженный артист РФ Алексей Кузнецов, который одним из первых в стране внедрил в джаз электрогитару и играет уже почти 60 лет (на брифинге журналисты имели возможность пообщаться с ним по скайпу). Он выступит вместе с Максимом Шибиным, которого в свое время убедил оставить профессию инженера и стать джаз-гитаристом.

Музыка не знает границ

И вот — все это в Нарве, специально подчеркнул Олег Писаренко. «Цель фестиваля — создать праздник на четыре дня». Приятно отметить, что в числе спонсоров, представленных на афише, имеются логотипы как эстонских предприятий и учреждений, так и посольств США и России. Олег процитировал слоган своего джаз-клуба — «Музыка без границ в приграничном городе». Вполне вероятно, что все возрастающий в этом плане статус Нарвы позволит в недалеком будущем перефразировать известную строчку Андрея Вознесенского: «Люди дружат, а страны — увы!».

Сергей ТРОХАЧЕВ