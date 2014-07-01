Гимназистка успешно изучала историю нарвских колоколов

Дата публикации: Сегодня, 14:07

«НГ» уже рассказала о презентациях лучших исследовательских работ этого года, прошедших недавно в Нарвском колледже Тартуского университета. Знакомим читателей с одной из участниц этого события — 12-классницей Солдинаской гимназии Софьей Голышевой. Эта школьница взялась исследовать ранее практически никем не разработанную тему нарвских колоколов, проявила завидные упорство и настойчивость при сборе материала, поднялась на разные звонницы и опросила многих интересных людей.

Софья Голышева вместе со своим руководителем по исследовательской работе - педагогом Людмилой Скоковой — получила предложение стать соавтором Словаря локальных текстов Нарвы, разрабатываемого командой Нарвского колледжа.

Колокол как информатор и целитель

- Соня, ты собирала и обобщала материал о нарвских православных колоколах. Существует ли по этой теме какой-либо систематизированный материал?

- Нет, весь материал я собирала сама, можно сказать, по крупицам. Изучала литературу, в том числе научные труды сотрудников Нарвского музея, в которых можно было почерпнуть хоть какие-то сведения. Ходила в церкви, разговаривала с их работниками и со звонарями. Словом, собирала разрозненную информацию отовсюду, в том числе и из интернета.

- Судя по презентации, ты собрала и переработала солидный массив материала — начиная с первых дней жизни церковного колокола... Интересно было узнать, что появлению колоколов человечество обязано епископу Паулинию, обратившему внимание на цветок колокольчика. Кстати, в каком веке и в какой стране он жил?

- По одной из легенд, первым колоколом, созвавшим христиан в церковь, был колокол, подвешенный в соборе итальянского города Нола в 1500 году. Изобретателем его считается епископ Нольский Паулиний, которому мысль отлить из меди колокол по форме цветка колокольчика, по словам сказания, была внушена свыше. Но, повторю, это только красивая легенда. До появления колокола верующие христиане созывались на службы глашатаями. Но первое летописное упоминание о колоколах на Руси относится к 988 году.

- Тем не менее, согласно твоему исследованию, самые древние колокольчики были найдены в Китае, находка эта датируется 23 веком до нашей эры. Получается, что люди используют в своей жизни колокол уже более 43 веков. А сигналом к чему служит колокольный звон?

- Звоном колокола народ созывали на службу в храм. В колокол звонили, когда нападал враг, случался пожар или другое стихийное бедствие, например, эпидемия. Колокольным звоном оповещали о радостных событиях: праздниках, свадьбах. Еще колокольчик носили на груди как оберег от злых духов. Существовало даже поверье, что звон колокола может исцелить от недуга. В целительную силу звона колоколов многие верят и по сей день. Кстати, из бесед со священнослужителями я узнала, что в христианских храмах на Пасху позвонить в колокол может каждый желающий, но об этом мало кто знает из прихожан.

У подаренного Нарве колокола скоро полувековой юбилей

- В следующем году, согласно приведенным в твоей работе данным, колоколу, что уже долгие годы стоит во дворе Нарвского замка, исполнится 500 лет?

- Да, этому колоколу исполнится ровно полвека со дня его отлития. Колокол был отлит в 1518 году для Троицкого собора в Пскове и пожалован городу царем Василием III взамен увезенного в Москву в 1510 году при присоединении Пскова к Московскому государству. Со времен Ливонской войны 1558-1583 годов реликвия находится в Нарве и в настоящее время хранится в городском музее.

- Почему за все эти годы этот колокол ни разу не звучал так, как положено - «от языка»?

- Нарвский колокол был подарен Нарве после взятия нашего города русскими войсками в Ливонской войне, а ушко, по одной из версий, сломалось уже при доставке колокола в Нарву, поэтому его и невозможно было подвесить под купол.

- Но все-таки в него звонили. Каким же образом?

- Просто били по стенкам колокола, давая знать о том, который теперь час.

- Что ты знаешь о попытке псковичей в 2000-х годах вернуть колокол себе?

- Да, такая попытка была, и это уже не легенда, а факт современной истории. Тогда Эстония не отдала колокол, так как эксперты установили, что он был подарен Нарве и находится у нас на вполне законных основаниях. На самом деле нарвский колокол представляет для России, особенно для Пскова, особенную ценность. Это единственный сохранившийся колокол из тех, которые Московское княжество дарило покоренным городам. Он даже старше, чем колокола в колокольне Московского Кремля. Кроме того, это единственный сохранившийся колокол мастера Николаса Обракера.

Владимиры, звонари Нарвского Воскресенского собора, забираются на колокольню, как минимум, дважды в день.

Подъем на колокольню — настоящий экстрим

- Ты исследовала и другие колокола, имеющиеся в Нарве, в частности те, что находятся на звонницах разных церквей. А вживую ты их видела?

- Да, я видела колокола своими глазами. На звоннице три больших и пять малых колоколов. Главный колокол, с изображением Спасителя, весит 2053,8 кг, средний, с изображением Богородицы — 875,5 кг, малый, с изображением Николая Чудотворца, — 419,9 кг. Надписи на колоколах гласят о том, что они отлиты Гатчинским заводом для Кренгольмской мануфактуры.

- А легко ли было преодолеть 30 метров высоты звонницы Воскресенского собора?

- На колокольню ведет лестница со 124 ступенями, не все пролеты устойчивы, а последний выполнен в виде узкого винта, который заканчивается массивным люком. Подъем на звонницу, особенно в первый раз, был довольно-таки экстремальным путешествием. Некоторые проемы, в которых проходит лестница, местами настолько низкие и узкие, что вообще непонятно, как по ним забираются наверх. В отдельных местах вообще приходится вставать на колени.

- А звонари, наверное, тогда маленькие и худенькие? Может, они еще и тугоухие из-за постоянного нахождения в эпицентре колокольного звона?

- Нет, это совершенно нормальные мужчины. Обоих зовут Владимирами. Оба - самоучки. Когда-то им показали, как надо звонить в колокол, и вот уже больше 10 лет они занимаются этим. Они рассказали мне, что тренировались в этом мастерстве, обвязав тряпками язык колокола, чтобы он не звонил. У обоих Владимиров вполне нормальный слух, а когда они звонят в колокола, то пользуются наушниками, чтобы защитить свои барабанные перепонки.

- Чем тебя впечатлила сама звонница?

- Своими огромными арочными пролетами, на которые натянута сетка. Вместе с тем движения звонаря хоть и точно выверенные, но довольно размашистые, задействованы не только руки, но и ноги: важно хорошо ориентироваться в довольно ограниченном пространстве. Я записывала их вместе со звучанием колоколов на видео на разного рода службах. Сейчас эти записи можно посмотреть на Youtube.

- А чем отличаются звонницы других нарвских храмов?

- В Храме Нарвской Иконы Божией Матери все намного проще. Лестница на звонницу идет из центрального зала храма. Она довольно крутая и не такая длинная, как в Воскресенском соборе. Звонить в колокола там можно, только работая веревками, в то время как в Воскресенском соборе управлять звучанием колокола можно еще и педалями. А в Храме 12 апостолов, что на улице Мыйза, колокола приводятся в действие при помощи электроники.

- Соня, расскажи немного о своих увлечениях и планах на будущее.

- Я люблю танцевать, уже 11 лет занимаюсь в коллективе «Жемчужина» Нарвского Дома детского творчества у Елены Степановой. Люблю животных: сейчас у меня дома кролик, собака и рыбки. А в будущем собираюсь посвятить себя педагогике. Мне уже доводилось вести уроки эстонского языка и математики в третьем классе. И я поняла, что люблю детей и они отвечают мне тем же.

Наталья СОБОЛЕВА