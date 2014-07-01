Для борьбы сумо полнота необязательна

Дата публикации: Сегодня, 13:39

На Чемпионате Европы по борьбе сумо, который проходил 20-22 октября в Варшаве (Польша) в трех возрастных категориях U14, U16, U18, с неплохим результатом в составе сборной Эстонии выступили воспитанники спортивной школы «Энергия».

Алина Сазонова и Влада Степанова — бронзовые призеры чемпионата Европы.

Алена Сазонова в весовой категории до 36 кг (U14) завоевала бронзовую медаль. Аналогично Влада Степанова стала третьей в командном первенстве и пятой в личном зачете в весовой категории до 55 кг (U18).

Также в копилке команды пятые, но все же почетные места в первой шестерке Алины Мехиляйнен (U16) и Романа Маркилова в командном первенстве (U18).

Информация тренера Ивана Новицкого, рассказавшего об успехах своих подопечных, позволяет нам несколько иначе воспринять традиционный образ борцов сумо — могучих, специально откормленных тяжеловесных мужчин, пользующихся в Японии всеобщим уважением. Вполне возможно, что в этом виде спорта грядет маленькая изящная революция, когда на первый план выдвигаются скорость и быстрота реакции.

Сергей ТРОХАЧЕВ