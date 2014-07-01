Молодое поколение пианистов даст концерты в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 12:37

К 100-летию Эстонской республики Нарвский симфонический оркестр представляет своему слушателю концертную серию с участием ведущих эстонских пианистов молодого поколения.

Серию концертов продолжит Максим Щура. Фото со страницы Максима в ВК.

Все три солиста предстоящих концертов – Стен Лассманн, Максим Щура, Михкель Полль – воспитанники нового ректора Эстонской Академии Музыки и Театра, профессора Ивари Илья. Все трое совершенствовали свое профессиональное мастерство в музыкальных вузах Лондона и ныне в их активном концертном графике – как Эстония, так и авторитетные зарубежные сценические площадки.

В январе нынешнего года был создан Союз пианистов Эстонии, который возглавил Михкель Полль и который немедленно заявил о себе серией ярких фортепианных концертов с участием звезд эстонского рояля всех поколений. Желание «продвинуть» сферу творческого влияния на Северо-Восток было всеобщим, и если с Максимом Щура нарвский слушатель знаком, то Стен Лассманн и Михкель Полль прозвучат на сцене концертного дома Geneva в сопровождении Нарвского симфонического оркестра впервые.

Юбилейный цикл открыло выступление сына именитого музыканта Стена Лассманна 29 октября. Стен формирует собственный яркий творческий путь.

Помимо участия эстонских исполнителей, в юбилейной серии в исполнении оркестра будет звучать симфоническая музыка эстонских композиторов.

Серия концертов Нарвского симфонического оркестра к 100-летию Эстонской Республики продолжится 18 февраля 2018 года выступлением Максима Щура. В его исполнении прозвучит Второй концерт С. Рахманинова. Завершится проект 20 августа, в День восстановления независимости Эстонии - Михкель Полль предложит свою интерпретацию первого в истории эстонского фортепианного концерта, принадлежащего перу Артура Лемба.

Лариса ЩУРА