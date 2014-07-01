Куда бы ни бросала жизнь, все равно возвращался в Нарву

Общество / СпортКуда бы ни бросала жизнь, все равно возвращался в Нарву
Этой осенью исполнилось 40 лет знаменательному событию в истории нарвского футбола. Тогда, в 1977 году, местная команда «Балтика» в очередной раз стала обладателем кубка Эстонии в высшей лиге и вместе с тем - победителем второго по значимости после первенства СССР турнира — всесоюзного чемпионата Министерства среднего машиностроения. О тех годах и ошеломительных взлетах своей тренерской карьеры «Нарвской Газете» рассказал Вячеслав Твердов, возглавлявший команду в то время.
Вячеслав Твердов и сейчас гордится заслугами своей команды. Фото: Сергей Трохачев
В этой двойной победе безусловная заслуга Вячеслава Михайловича Твердова, который возглавил далеко не блиставшую команду завода «Балтиец» в 1969 году, на следующий год обеспечил ей впечатляющий прорыв во 2-ю лигу после шести побед в шести встречах. А в 1971 году состоялся триумф: победа во 2-й лиге чемпионата Эстонии, ознаменованная 78-ю забитыми мячами (против пропущенных 13). Далее, начиная с 1972 года, уже в 1-й лиге последовали неоднократные победы на чемпионатах Эстонии и, наконец, абсолютный взлет 1977 года — «золото» от Министерства среднего машиностроения, которое, напомним, занималось тогда атомной энергетикой и, следовательно, ресурсы имело неограниченные.
Футбол подвел, но он же и спас
Вячеслав Михайлович впервые прибыл в Нарву в 1949 году по распределению после окончания ремесленного училища в Родниках Ивановской области, где он родился и где футбол имел довольно крепкие традиции. Тогда он не задержался в Эстонии, почти сразу вернулся на родину, а оттуда переехал на работу в Грузию, где и начал играть в футбол вратарем.
Однако настоящая спортивная карьера сложилась в Группе советских войск в Германии, где Твердов служил в 1952–1956 годах. В Вооруженных силах к спорту всегда относились чрезвычайно серьезно, можно сказать, профессионально. Денег, во всяком случае, не жалели. Вячеслав Михайлович в звании рядового получал по тем временам весьма недурно — 400 немецких марок плюс 1300 рублей — и мог позволить себе даже походы в ресторан! Однажды попался на глаза какому-то важному чину, попал на гауптвахту, грозил приличный срок, но… спас футбол! Спортивный престиж оказался важнее устава, и Твердов продолжил с успехом играть.
Вячеслав Твердов (на снимке - второй справа в верхнем ряду) хранит в памяти множество интересных событий, связанных с Львом Яшиным, Эдуардом Стрельцовым, Альбертом Шестерневым, Владимиром Маслаченко и другими легендами отечественного футбола. Фото из архива семьи Твердовых
Воспитанник легендарного Шидловского
После демобилизации и перенесенной тяжелой травмы позвоночника вновь приехал в Нарву в начале 1957 года. Играл во 2-м составе «Кренгольма», команды, которую возглавлял играющий тренер и почетный гражданин города Валентин Борисович Шидловский.
Затем вновь были разъезды по Союзу. И практически в каждом городе, будь то Находка или Ангарск, Вячеслав Михайлович, даже не имея специального образования, умудрялся поднимать местную футбольную команду до достаточно впечатляющего уровня.
И жнец, и кузнец...
В третий раз Твердов приехал в Нарву уже с дипломом Омского института физкультуры. Более десяти лет он, работая одновременно на заводе, возглавлял «Балтику», сделав эту команду лучшей в республике. Для достижения цели приходилось изыскивать особые возможности. Как известно, советский спорт был формально любительским. То есть, например, игроки футбольной команды должны были числиться на каких-то должностях. Твердов сумел добиться от начальства освобождения своих футболистов от работы на период сезона. Таким образом, спортсмены целиком сосредотачивались на игре и добивались успехов.
Вячеслав Михайлович расстался с «Балтикой» в 1980 году, когда команда вновь выиграла кубок Эстонии и дошла до полуфинала всесоюзного кубка. Десятилетняя череда побед составила блестящую страницу в истории нарвского футбола.
Нарва как пожизненный магнит
Три года после Нарвы Твердов проработал тренером в режимном городе-фантоме (поскольку он не обозначен на карте) Краснокамске, где для работы были созданы едва ли не идеальные условия и где его команда выиграла все, что могла. И все же опять вернулся в Нарву, став пенсионером в 1983 году. Продолжал работать на заводе «Накро», правда, не футбольным тренером, но организатором спортивных мероприятий.
В 2002–2017 годах Вячеслав Михайлович вместе с супругой жил в знакомой уже Германии: требовалось поправить здоровье. Сейчас супруги вновь проживают в Нарве, где Твердов по возможности встречается со сверстниками.
Сергей Трохачев
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