На каникулах — о детской книге

Дата публикации: Сегодня, 15:34

В Нарвской центральной библиотеке в среду, 25 октября, состоялась открытая лекция на тему «Детская литература — мост между поколениями». Её провела библиотекарь детского отдела Елена Марова. Она рассказала о при­учении ребёнка к чтению, о разных видах книг, о современных детских писателях и их произведениях. Начав с самых маленьких читателей, Елена в ходе лекции перешла к книгам для среднего и старшего школьного возраста.

Современные книги способны приобщить к чтению едва ли не с рождения. Фото: Сергей Башилов



Книга-раскладушка, книга-конструктор, книга...

В наш век информации и чтения беллетристики с помощью планшетного компьютера у книги, которую можно подержать в руках, есть своя прелесть и свои, не заменимые экраном электронного устройства, качества. Такие, за которые мы и ценим бумажную книгу. Елена Марова построила свою лекцию именно на таком свойстве книги — целая тележка ярких и разнообразных по исполнению книг была «пущена» по рукам слушателей, чтобы те смогли убедиться, что чтение в традиционном варианте может быть интереснейшим занятием и в наши дни. В том числе, для самых маленьких. Для дошкольников сейчас изготавливают такое многообразие «читаемой» продукции, что это просто настоящее «пиршество»: книги-раскладушки, книги на батарейках, книги-загадки, книги-раскраски, книги-лесенки, книги-непромокашки, тактильные книги. Последние, например, на своих страницах содержат аппликации из шерсти, ниток, хлопка и пластика и развивают мелкую моторику и ощущения у малышей.

Это не клумба - это книга. Фото: Сергей Башилов

Книга — это воспитатель и учитель

По мере взросления ребёнка текст в книге, которую он читает, становится всё длиннее, а количество картинок убывает: это простой, но точный способ определения того, что читать в 3-5-7-9-11-13-15 лет. В детском отделе Нарвской центральной библиотеки родители с детьми найдут именно то, что нужно. Есть иллюстрированные энциклопедии для детей, есть детские детективы, есть теперь уже ставшие классическими детские авторы, такие как Маршак или Носов, есть сказки: русские, эстонские, восточные, английские... Полки детского отдела регулярно пополняются: администрация библиотеки всегда находит деньги на новые поступления. Елена Марова советует обязательно читать сказки, потому что в них содержится та мудрость, которую, быть может, нельзя донести никаким другим способом. Неспроста многие детские писатели, которых она рекомендовала для чтения, тоже прибегают к сказочным элементам: превращениям, фантастическим существам и житейской мудрости, изложенной в сравнениях и метафорах.

Елена Марова призвала не забывать читать книги и приучать детей ценить их.

Сергей БАШИЛОВ